10 feb 2019

La serie diaria realizada por Boca a Boca producciones, del grupo Vocento, ha tomado el relevo a 'Centro Médico' en las tardes de La 1 (18:15 h.). 'Derecho a Soñar' tiene como protagonista a Julia Rojas (Alba Ribas), una chica que pese a su complicada vida personal ha logrado, con gran esfuerzo, estudiar Derecho y entrar como pasante en el bufete donde trabaja Jorge Leiva (Jon Arias), hijo de uno de los socios fundadores. La ficción cuenta con ingredientes de 'culebrón', pero está muy centrada también en conflictos judiciales de todo tipo, desde laborales hasta civiles, basados en hechos reales y con un enfoque muy humano, algo heredado de su pedecesora.

Jon Arias, hijo de Imanol Arias y Pastora Vega, es el protagonista de esta ficción en la que es su segunda incursión en la televisión pública. El actor participó en la última entrega de Cuéntame cómo pasó y guarda un gran recuerdo de esa etapa. "Me lo pase genial y participar en una de las últimas tramas de Ricardo en la serie, me hacía especial ilusión". Su gran apoyo en esta nueva aventura ha sido Alba Ribas, a quien define como "amiga". "Alba es una actriz con un talento descomunal y es una gran persona". Por su parte, ella también alaba el trabajo de su compañero y destaca el feeling que tuvieron, importante durante la producción de una serie diaria que requiere muchas horas de trabajo. "El ritmo de rodaje de una serie diaria es muy fuerte y haber tenido a un compañero como Jon me salvó la vida. ¡Es una persona muy divertida! Para mí era muy importante sentir que, a pesar de todo el duro trabajo, con mis compañeras de equipo nos cuidábamos y nos ayudábamos".

La serie ya se ha estrenado y promete enganchar a la audiencia.

