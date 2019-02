12 feb 2019

Ya lo advirtió el otro día, durante la presentación de su disco, 'Héroes en tiempos de guerra': Paula Echevarría -que ha tenido que salir al paso de los rumores de un posible embarazo- es pasado. David Bustamante esta centrado en su música y en que se le vuelva a preguntar por su trabajo y no por su corazón. Por eso presenta álbum tres años después.

Ayer, el cantante se sentó en el plató de 'El Hormiguero' y, aunque al principio contestó a las cuestiones que Pablo Motos le hizo sobre su exmujer, al final acabó por pedirle que parase de ir por ese camino en el que, se notaba a la legua, no se estaba sintiendo nada a gusto.

"Es inevitable que me preguntéis estas cosas, pero nuestra relación es increíblemente buena. No hay ningún problema. Somos familia, lo vamos a ser siempre", contestaba, con esta respuesta que ya ha dado en más de una ocasión, como aprendida de memoria, cuando el presentador se interesaba por cómo ha vivido la persecución de la prensa en los últimos dos años.

"Somos los papás de una niña y eso es lo más importante, que ella esté bien. Cuando las cosas no funcionan es mejor echarse a un lado y vivir tu vida. Somos totalmente felices los dos y eso es de lo que se trata. No hemos matado a nadie, no hemos sido delincuentes… Somos personas que se acaba el amor, después de 14 años, y que ahora son buenos amigos y que son papás de una niña que es lo más importante", se explayaba, intentando que fuera suficiente para satisfacer los deseos de su entrevistador.

Se lo preguntas a Paula cuando venga, pregúntame otra cosa"

Pero no. Motos volvía a la carga. "Cuando estaba pasando todo, vino Paula y me dijo 'Pablo, muchos saludos de David'. Y yo dije, está todo dicho", insistía Motos, lo que provocaba que, ahora sí, el artista cántabro le diera un corte final para regresar a hablar de ese disco que había ido a presentar a su público.

"Claro… ¡Cómo va a ser de otra manera! No pasa nada raro. De todas formas, se lo preguntas a ella cuando venga, pregúntame otra cosa", eran las palabras con las que daba por finalizado ese tema que le hace sentir incómodo. Quizás, porque aunque quiera pasarr página, la insistencia de los medios no se lo permiten del todo. Y él, también quiere rehacer su vida.

