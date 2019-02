13 feb 2019

Hace un par de semanas, Paula Echevarría se sentaba en el plató de 'Todo es mentira' y le confesaba a Risto Mejide que, de todo lo que se ha contado sobre su vida en los últimos 10 años, un alto porcentaje, cercano al 90%, no se había ajustado a la realidad. No sabemos, de momento, qué es lo que piensa de los rumores en los que se ha visto envuelta este fin de semana y que apuntan a un posible embarazo -su respuesta a estos rumores de embarazo-. Unos rumores que comenzaban con una foto mostrando uno de los looks que la han llevado a ser una 'it girl' -luce los pantalones pitillo como ella-.

Como lo leen. Primero se habló de una crisis con Miguel Torres que desmintió en un 'photocall'. Luego, de que podrían estar pensando en pasar por el altar. De nuevo ella, pero en las páginas de la revista 'Corazón', se encargó de decir que eso no era cierto. Ahora, los dimes y diretes apuntan a que le daría un hermanito a Daniella en los próximos meses.

Esta vez no ha sido la prensa la que ha comenzado con las especulaciones, sino sus propios seguidores en las redes sociales -que como dice Jorge Javier Vázquez, no tienen por qué adorarla: hay gente que sigue a los famosos a los que no tiene una especial simpatía-. La foto que ha desatado el debate es la que vemos abajo.

Hay quien ve una tripita sospechosa debajo de esa camiseta negra y la chaqueta 'animal print'. "¿Veo una barriguita o son mis ojos que están viendo de más?", se lee que pregunta una de las usuarias. Una es mucho más directa y plantea la cuestión sin miramientos: "¿Paula Echevarría está embarazada?".

De ser cierto, para Miguel Torres sería su primera experiencia con la paternidad. No para Paula, que fue madre al lado de David Bustamante hace 10 años.

Más noticias de Paula Echevarría...

- Paula Echevarría: ¿mejor con cejas naturales o con microblading?

- Hay un labial mate ultrasexy al que Paula Echevarría y Eva González no pueden resistirse

- Paula Echevarría manda callar a una periodista