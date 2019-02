13 feb 2019

Los Premios Grammy siguen dando de qué hablar después de celebrarse hace ya unos días. En aquel momento, la atención la acapararon todos los que recibieron un premio dorado pero Katy Perry se ha convertido ahora en la más nombrada de la gala y tiene sus motivos.

Aunque lo importante es la música, no nos engañemos: los vestidos y trajes que eligen los artistas para esa noche también nos interesan y mucho. Hubo algunos muy elegantes como el de Dua Lipa, que con su vestido en blanco y negro con toques dorados acaparó la mayoría de los focos y comentarios positivos de la noche.

Dua Lipa acaparó las cámaras con sus dos galardones. pinit gtres.

No pasó lo mismo con Katy Perry, que eligió un vestido un tanto llamativo para esa noche. Los más fanáticos de la gala no tardaron en comentar su 'look' escogido en la red social Twitter. Fue tal la repercusión, que rápidamente convirtieron a la estadounidense en un meme.

Katy Perry, protagonista de la noche con el vestido que eligió para los Premios Grammy. pinit gtres.

La propia artista se dio cuenta de ello y quiso participar de la broma publicando en sus redes sociales el mejor meme de la historia. Juzguen ustedes mismos:

