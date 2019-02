13 feb 2019

Los planes de la princesa inca son totalmente impredecibles. De repente está envuelta en todas las polémicas posibles con sus exs, que anuncia en su canal de MTMAD que se casa. ¿Cómo lo anuncia así de la noche a la mañana?

Miriam Saavedra ha dado el sí quiero y el primer paso ha sido ir a buscar un vestido. ¿Con quién se casa Miriam? Pues, según cuenta, casi que ni ella misma lo tiene claro. Cuando te dicen que se va a casar piensas en Carlos Lozano. O en su ex Hugo Castejón. Pero ni uno ni otro es posible. Lo de Carlos Lozano después de llamarse de todo sin escrúpulos en cada uno de los platós de Telecinco, sería una auténtica locura.

"He tomado una decisión muy importante… ¡Me caso! He estado meditando, pensando, y he dije por qué no.", comenta Miriam en su vídeo. Y así, tan tranquila, le dice a sus miles de seguidores que se va a casar.

Según las palabras de Miriam, que en ningún momento habla de una nueva ilusión o un nuevo amor, todo apunta que se ha dado cuenta de quién la va a querer siempre. Esa persona es, nada más y nada menos, que ella misma. Al final del vídeo comenta: "Aquí está el anillo y me voy a casar nada más y nada menos que con vosotros. Y ya estoy casada con todos vosotros y también, por qué no decirlo, conmigo misma". ¿Se apunta entonces Miriam a la moda de la sologamia?

Después de tanto drama con sus exparejas no sería nada sorprendente, y menos viniendo de la ganadora de 'GH VIP 6'. Es capaz de cualquier cosa, pero lo que sí va a celebrar por todo lo alto, sola o acompañada es el mes del amor. ¡Bravo!

Má noticias sobre Miriam Saavedra

- En esto ha invertido Miriam Saavedra todo su dinero de 'GH VIP'

- Miriam Saavedra: "Mónica Hoyos está enamorada de mí"

- Miriam Saavedra revela la verdad sobre sus retoques estéticos