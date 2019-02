21 feb 2019

Apenas era una adolescente y tuvo que enfrentarse a uno de los capítulos más complicados de su vida. Tenía 16 años y esa traumática experiencia que está muy presente para Miriam Saavedra es la de la muerte de su primer novio. Era un chico que primero fue un buen amigo, pero que decidieron convertir en relación.

¿Qué salió mal? Pues que el joven falleció. Fue la familia de este quien se encargó de darle la noticia a una joven Miriam que lo recuerda como algo "muy brusco" y que dio paso a "una etapa muy dolorosa y muy chocante".

Por si tuviera poco con cargar con este capítulo tan desagradable, lo cierto es que la siguiente pareja seria que tuvo tampoco le dejó un recuerdo dulce. "Tuvimos unos altercados un poco machistas por su parte", cuenta en ese canal de Mtmad en el que, desde que salió de 'GH VIP' como ganadora, relata sus vivencias.

"Era muy celoso. Era una relación muy tóxica. No me trató de una manera bonita y tomé las medidas que tomé", continúa Miriam, aunque revela que, con el paso del tiempo, ha sido capaz de perdonarle. A pesar de que no se lo hizo pasar nada bien...

Su historia de altibajos con Carlos Lozano ya la conocemos, porque hemos sido testigos de ella a través de los medios. Aunque no terminara de la mejor manera, al menos la experiencia fue menos dolorosa y traumática. Eso es lo que percibimos como espectadores de esos posados conjuntos que protagonizaron en los compases iniciales de su romance.

