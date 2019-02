13 feb 2019

Hace menos de dos semanas, Verdeliss -su increíble tripa postparto- se convertía en madre por séptima vez. Su bebé llegaba de manera prematura, después de haber roto aguas antes de tiempo. La 'influencer' permaneció unas semanas hospitalizada y mostrando en Instagram cómo iban pasando los días entre las cuatro paredes de ese centro médico.

Verdeliss ha tenido que regresar al hospital. Esta acudía a urgencias después de ver cómo la fiebre le subía hasta límites insospechados y con un tremendo dolor en el pecho. El diagnóstico no se hacía esperar: mastitis.

"La lactancia me sobrepasa. Ya no tengo fiebre y esta tarde me ha venido súper bien", declaraba horas después delante de sus seguidores, para que no se encendieran las alarmas demasiado rápido tras haberles preocupado con los mensajes anteriores. El remedio había sido aplicarle calor en el pecho y realizarle unos masajes para desobstruir.

Esta aprovechaba ese mensaje con el que se dirigía a sus 'followers' para agradecer, una vez más, a las enfermerar el trabajo realizado. "No solo se entregan en cuerpo y alma con los bebés, sino también con los padres", eran sus palabras.

"Si hay alguien guerrera soy yo, soy cabezota y sé que vamos a salir de esta", era el último mensaje que lanzaba a su comunidad virtual, a la que contaba que la ginecóloga le había recetado antibiótico para hacer frente a este pequeño contratiempo.

