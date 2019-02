13 feb 2019

En medio de especulaciones mediáticas de una posible ruptura, o al menos una crisis muy notable entre la pareja, Sandra Barneda y Nagore están tan bien como siempre. La gente se atreve a decir que incluso mejor ahora que nunca, según las fotos que suben en sus perfiles de Instagram.

¡Nada de crisis y sí muchas sorpresas! Sandra ha admitido que en el fondo es toda una romántica y que aunque de cara al público parece muy seria, cuando de regalos y sorpresas se trata sin duda es la mejor. "Soy dulce. Las apariencias… una cosa es el trabajo y otra es la persona. Hay que saber diferenciar la profesional que tiene que lidiar en un momento determinado con la persona", contaba Sandra.

De hecho, los rumores de esa posible crisis entre Sandra Barneda y Nagore Robles puede venir del carácter que tienen ambas. Igual sí que hubo un pequeño drama tal y como cuenta Barneda que son: "Nagore y yo somos como el poli bueno y poli malo, por eso hacemos una buena pareja. Yo soy el poli malo y tú el poli bueno, pero nos vamos cambiando porque cuando se pone cañera…".

Pero un cumpleaños es un cumpleaños y su celebración sagrada. Nagore celebró su cumpleaños con sus amigas y su novia en una escapada rural. Lo pasó con tanta ilusión que como una niña pequeña le estaba diciendo a todas todo el tiempo: "Me he pasado todo el fin de semana diciendo a mis amigas: 'no, esto no se hace que es mi cumple, no, mando yo, que es mi cumple'".

El caso es que se dedicó en su cumpleaños a hacerle un regalo con multiplicidad de actividades. Es decir, ¡una jornada de sorpresas! Conociendo a Nagore, es normal que se lo haya pasado como una niña pequeña en su celebración. La sorprendió con toda una tarde y noche dedicada para ella. ¡Qué más se puede pedir!

Más noticias sobre Sandra Barneda y Nagore Robles

- Sandra Barneda demuestra que no hay crisis con Nagore Robles

- La romántica felicitación de Sandra Barneda a Nagore tras los rumores de ruptura

- Sandra Barneda: "El pecado que más he tenido que trabajar es la soberbia"