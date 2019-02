13 feb 2019

Ayer era el turno de que Ylenia Padilla se sometiera a la curva de la vida dentro de 'GH Dúo'. Una prueba que está sirviendo para que los concursantes del 'reality' hagan una catarsis y, a la vez, para que el público conozca esos rincones oscuros de su vida a los que no desean volver -y de los que ella ya había dado un adelanto-.

En su caso, las drogas, el alcohol y las peleas parecen haberle marcado de por vida. Unos episodios que, asegura, ya ha desterrado de su día a día tras ese proceso depresivo que la llevó a alejarse de la televisión y del mundo de la farándula para poder centrarse y hacerse de nuevo con las riendas de su vida.

Estaba muy reventada y decidí apartarme de todo"

"He fumado porros porque para mí la familia es lo más importante y llevarme mal con ellos no me dejaba vivir... Es la manera en la que me he evadido...", comenzaba esa confesión sobre sus inicios en las adicciones. "Luego probé cosas peores. Estaba muy reventada y decidí apartarme de todo", continuaba.

Porque esto le llevó a no confiar en nadie: "Me aislé de la vida. He estado muy sola y amargada por decisión propia. En la calle me acusan de yonki, pero nunca lo he sido. Lo dicen sin decirlo para que no les pueda denunciar".

Para los que piensen que todo esto tuvo sus inicios tras su paso por la pequeña pantalla, no. Asegura que comenzó cuando tenía tan solo 14 años: "Llegaba borracha a casa y me rodeaba de gente muy chunga. Me venían a pegar, en un principio venían a por mí, luego me convertí en una de ellos". Unos episodios de violencia que tampoco mejoraron una vez la conocimos en 'Gandía Shore'. Terminado el espacio, "mi imagen cayó por los suelos y entré en una depresión".

Toda esta vida de excesos no favoreció nada la dolencia crónica que padece: tiene la enfermedad de Crohn, una enfermedad del tracto intestinal.

