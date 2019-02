22 feb 2019

Poco a poco, Ylenia Padilla, que comenzó con un perfil bastante bajo, ha ido creciendo en el concurso y la audiencia, que ayer decidió salvarla frente a Yoli, se ha dado cuenta de ello. Quizás la confesión que había hecho a solas, le ayudó a conseguir el favor de los telespectadores.

Es evidente que su cuerpo no es el mismo que cuando la conocimos en 'Gandía Shore' y ella no ha tenido ningún reparo en revelar qué partes de su cuerpo han sido retocadas a golpe de medicina estética. Lo hacía a solas, pero a sabiendas de que estaba siendo grabada y que el público iba a conocer esos cambios físicos por su propia confesión.

"Me tengo que arreglar el labio este de morcilla que me he puesto con lo guapa que era yo y ahora soy un cardo que flipas. ¿Os explico por qué soy un cardo ahora? Por haberme hecho las cejas siempre con cera, ¿no? Pues hace el párpado… se baja", comenzaba Ylenia con lo que terminó por ser, casi, un examen de conciencia.

"Por ponerme siete kilos de mierdas en el puto labio. Por ponerme culo… ¿Cómo te pones culo cuando tienes el culo ya perfecto? De verdad, aunque sea pequeño es perfecto, tía", continuaba la de Benidorm.

Ylenia se encuentra cómoda en la casa. Se le nota. Ayer, no solo consiguió escapar de la quema de la nominación, sino que ganó la inmunidad al vencer en la prueba de líder. Puede que ese tonteo con Alejandro Albalá, al que cada vez se acerca más, tenga algo que ver en este cambio, a mejor, de la alicantina dentro del concurso.

