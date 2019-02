14 feb 2019

Si el pasado martes se metía en el barro y desvelaba los detalles de su relación con las drogas, el alcohol y las peleas, ayer Ylenia Padilla sacó a la luz el verdadero motivo que le llevó a participar en 'GH Dúo'. Y no se trata de una necesidad económica acuciante, como es el caso de su compañero Kiko Rivera.

No, lo que ha llevado a la ex de 'Gandía Shore' al encierro en Guadalix de la Sierra son las pretensiones de un cambio de vida que, sentía, se le volvía a ir de las manos. Ylenia se sentaba en el confesionario y se abría en canal ante El Súper y la audiencia para confesar ese secreto que ya no podía soportar más no compartir.

"No lo estoy pasando muy bien últimamente, Súper", comenzaba antes de dar paso a esas palabras de desahogo: "Me veo un poco sola y por eso duermo siestas tan largas. No me apetece levantarme de la cama, aunque espero que sea una fase".

Pero la parte fuerte de sus declaraciones estaba por llegar: "Entré en el programa porque quería tener hábitos nuevos y despegarme de otros que tenía". Acto seguido, se desmoronaba y no podía evitar romper en llanto. Como si lo que acababa de soltar por su boca hubiese sido la mayor de sus liberaciones. O como si se avergonzara de no ser capaz de tomar el control de sí misma.

Pero, ¿a qué se refería con eso de los hábitos? ¿Tan solo era esa apatía que, también, la tendría tumbada todo el día o se está refiriendo a esos coqueteos con la mala vida que le provocaron una profunda depresión?

