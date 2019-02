14 feb 2019

Hace unas semanas era el propio Mario Vaquerizo el que informaba a todos sus seguidores de los dolores de espalda que no le permitían moverse de casa ni para tirar la basura. Se encontraba realmente mal y desaparecido del mundo televisivo por lo que decidió dar una explicación a sus seguidores.

El marido de Alaska informó de que habría sufrido un pinzamiento en la espalda y que debía estar totalmente medicado para no sufrir más pero esto es todo lo que el representante nos contó. Su mujer Alaska acudió anoche a 'El Hormiguero': habló de su nuevo proyecto junto a Fangoria, 'Extrapolaciones y otras preguntas 1989 - 2000', aunque también aclaró qué es lo que realmente le pasa a Mario.

"Está recuperándose. Se trata de una cosa que es para toda la vida: los achaques de la edad", explicaba bromeando. Ha asegurado que Mario Vaquerizo tendrá que hacer obligatoriamente pilates para evitar los dolores de espalda que sufre. "Tendrá que controlarse los movimientos y cuando actúe con Las Nancys calentar antes de salir", explicaba.

El presentador del programa, Pablo Motos, preguntaba por curiosidad: "He leído que había perdido el apetito sexual", a lo que Alaska contestaba lo siguiente: "Aquí entre tú y yo...como para tocarlo no está", bromeaba. La cantante terminaba su discurso asegurando que Mario está bien dentro de la enfermedad: "Es muy mal enfermo porque se desespera, no por una cuestión de dolor. Es un tío que aguanta muy bien el dolor. Lo ha pasado muy mal porque creo que por primera vez en la vida se ha sentido que algo no podía controlarlo".

El problema según la cantante es que Mario Vaquerizo se deprime y afirma cosas como "nunca volveré a ser el que era". Esperemos que poco a poco su estado de salud mejore. ¡Ánimo, Mario!

