8 feb 2019

30 años con Nacho Canut en Fangoria es más que una vida. Juntos emprendieron un camino que les sigue colocando en las listas de los más esperados cada vez que anuncian álbum nuevo y hoy lo celebran con su decimotercer trabajo con trece versiones y dos inéditos.

Casada con Mario Vaquerizo, Alaska saborea una década cargada de madurez y sensatez.

Corazón ¿De qué me culpas? es el primer single de su álbum Extrapolaciones y dos preguntas. ¿Todavía arrastramos el sentimiento de culpa?

Alaska Ya en Dinarama sacamos '¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?' y he llegado a la conclusión de que esos interrogantes son siempre de Nacho porque yo no me hago preguntas. En este caso creo que es una apuesta del momento y una pregunta que cualquiera se hace.

C. Hay quien considera que es una letra relacionada con la violencia de género, una especie de protesta sobre la situación de la mujer.

A. Hay frases como "no daré un paso atrás", que fue el lema de la manifestación de las mujeres el 8 de marzo, pero no es algo buscado para las mujeres sino un sentimiento general. Creo que ahora estamos más irascibles y no se aguanta nada, pero también esto cansa. Pienso que todo es fruto de las redes sociales, donde cualquiera puede emitir su opinión. Reconozco que nunca me interesaron los críticos, ni de música ni de cine. En eso coincido con Nacho, cada vez que leíamos una mala crítica de una película resulta que era nuestra favorita por eso no damos tanto valor a lo que opine la gente.

C. ¿Significa eso que asume bien sus críticas?

A. Se suele decir que no afectan, pero no es verdad. Claro que eres vulnerable. Mi amiga Topacio siempre cuenta una historia que considero muy dura. Me confesó que decidió operarse la nuez por un comentario que le hicieron en Instagram. Es una mujer fuerte y una gran empresaria, y mira por donde le afecta un comentario que te da donde más duele. Yo tuve un crítico que me llamaba "Torrebruna". Todo era demasiado personal y gratuito.

"Tuve un crítico que me llamaba 'Torrebruna'", explica Alaska. pinit josé l. dueñas

C. ¿Cómo se protege entonces?

A. No eres capaz de hacerte cayo. Siempre molesta. Tanto cuando va contra mí como contra otras personas. Solo te puedes proteger aislándote, pero no es fácil. Llevo meses intentado evadirme y solo me intereso por las noticias del corazón. Para serte sincera creo que este grado de agresión que hoy vivimos debe ser especialmente duro para los adolescentes. Hoy las críticas o te machacan o te convierten en algo que tampoco es real. Desde luego, a mí todo esto me habría venido fatal de haberme pillado en la adolescencia. Gestionarlo no es nada fácil y menos en esa etapa de la vida. Muchos artistas de esta generación siempre están a la defensiva y no actúan de manera natural porque viven pensando en cómo responderán sus seguidores. Ya ni la provocación es real.

C. ¿Hoy todo es una pose?

A. Lo que se ve en redes son solo los momentos que eliges compartir.

C. ¿No le han tentado con ser una 'influencer'?

A. Prefiero promocionar todo lo que me sale de forma natural. No es mi mundo, creo que soy vieja para eso aunque la publicidad siempre ayuda.

C. ¿Después de 30 años con Fangoria cree que todo ha cambiado?

A. El mundo ha cambiado, pero todo depende de cómo lo vivas. Recuerdo una vez que estábamos con Raphael y Mario no paraba de decir muy agobiado que la industria del disco iba a hundirse que ya no había promociones en medios ni el marketing era igual… Raphael le recordó que cuando él empezó los artistas solo se promocionaban con los festivales y que había que adaptarse a los cambios. Lo que pasa es que lo de ahora nosotros no lo controlamos tanto como años atrás y eso es lo que da rabia.

C. En este álbum están muy actualizados con ciertos sonidos actuales.

A. Hay de todo. Desde movimiento trap a un arreglo en otra canción de violines o puro bacalao. Intentamos recurrir a todo lo que nos gusta. Reconozco que el reguetón me encanta desde principios de este siglo.

En el nuevo disco hay desde movimiento trap a un arreglo de violines"

C. Hacen homenajes a amigos de siempre como Carlos Berlanga y Fabio McNamara.

A. Con todos los que versionamos hay una relación, o de amistad o de fanes. Pero todos forman parte de la banda sonora de nuestra vida durante estos 30 años.

C. ¿Cómo se encuentra de sus problemas de salud Mario Vaquerizo?

A. Igual. Ha pasado la fase aguda, pero está muy harto porque hay días que se levanta fatal. A eso se une que tiene trabajo pendiente, como entregar el libro que le han encargado, y a veces no puede ni escribir. Está en la fase de rehabilitación y no quiere que nadie le de más consejos porque ha decidido que solo va a escuchar a su doctor.

C. ¿Qué tal enfermo es?

A. Pésimo. Aguanta muy bien el dolor, pero se desespera porque no acaba de verse bien y se viene abajo. Cree que nunca va a ser el que era y cosas así.

C. Sin duda una prueba de fuego para su matrimonio.

A. Cuando a los 50 años comencé con la hernia y los sofocos, me lo comí todo sola. Mario no. El es de los que lo suelta. De aquel tiempo entendí que necesitaba tener siempre unos cuidados fijos como hacer pilates si quiero seguir dando conciertos y encajé la situación. Con Mario aún no hemos llegado a ese momento. Lo sabré dentro de un año

Mario no entendía lo que realmente me ocurría"

C. Meses atrás se comentó que habían atravesado una crisis seria. ¿Qué había de cierto?

A. Fue precisamente durante el año que estuve tan mal. Como te decía yo no soy de compartir mis cosas cuando me encuentro mal y eso hizo que Mario no entendiera lo que realmente me ocurría. Me veía muy fría y él se ponía igual hasta que llegó un día que dijo que teníamos que hablar porque la situación no era buena. Le conté lo que me estaba pasando y él me confesó también su dolor por lo que vivió David Delfín. En ese instante solucionamos nuestros problemas ya que ambos estábamos fatal sin decirnos el motivo. Todo se resumió a falta de comunicación y frialdad. Menos mal que había mucho amor y pudimos reencontrarnos.

C. Después de 30 años hay muchas más ausencias de las que uno querría.

A. Eso es lo realmente malo del paso del tiempo. Faltan muchos. La muerte de Carlos Berlanga fue muy duro. Ni te cuento para Nacho, que era el pilar de su vida. Con los años recuerdas con cariño esas ausencias y aprendes a vivir con esa pena.

C. ¿Tiene miedo a su final?

A. A la muerte no, pero a estar mal sí. Cómo moriré es lo que me preocupa. A mí me gustaría que mi final fuera en mi cama, pero claro eso supone sufrir una enfermedad.

C. ¿Y llegados a este punto no le apetece colgar la bata y quedarse tranquila junto a su marido?

A. No. Supongo llegará ese día pero teniendo referentes como Raphael lo veo complicado. Y a Nacho le ocurre igual. Raphael sigue en activo y no es por necesidad sino porque lo siente. Te aseguro que, de momento, es algo que ni nos planteamos y nuestra visión siempre es a un año.

C. Se compraron la casa de su amiga Bibiana Fernández a las afueras de Madrid, no sé si se plantean mudarse a la sierra.

A. Mi idea es seguir compaginando las dos vidas, ya que así es como soy yo. No me veo viviendo en el campo cuidando el jardín a todas horas. Hay días que lo que más me apetece es hacer mi vida urbana, ir a la radio, a las galerías de arte… Tanto a Mario como a mí nos encanta estar en la casa nueva, pero luego volver. Aunque la mayoría de las personas que están en esa urbanización trabajan en el centro, a nosotros nos sigue pareciendo como irnos de viaje con nuestra maleta.

Me gusta tener mis huecos de soledad dentro de una relación"

C. Me dice que no podría vivir sin la música, pero ¿podría estar sin el amor?

A. Cuando aseguro que el amor no es tan importante y que se está igual de bien en soledad, es pura contradicción con lo que he vivido. Siempre he empalmado todas mis relaciones. Me gusta tener mis huecos de soledad dentro de una relación. Si no tuviera a nadie supongo encontraría más tiempo para todo pero quién sabe.

C. ¿Hoy se alegra de su decisión de no tener hijos?

A. Sí. Fue algo meditado y no fruto del azar y así lo entendí a los 30 años, después de pensarlo mucho. Me encantan los niños pero no he querido tenerlos.

C. Hay un punto egoísta ya que hoy vive sin esas preocupaciones.

A. Desde niña he sido miedosa con la vida. Puede que porque fuera hija de refugiados y siempre estábamos con el pasaporte listo y dólares por si había que salir corriendo. A mí lo de empezar de cero cada dos por tres, como pasó en mi familia, me superaba y me creó mucha inseguridad. Cuando tuve que comenzar de cero en Fangoria entendí que todos somos capaces, pero también fue cuando asumí que iba a vivir angustiada si tenía hijos y no quería revivir mis miedos.

C. ¿Da muchos problemas hablar hoy de política?

A. Sí. Hoy no es fácil dar la opinión porque enseguida se incendian las redes con cualquier cosa. No compensa.

C. ¿Se imaginan ustedes viviendo fuera de España?

A. En algún momento he pensado vivir la mitad del tiempo en México, pero Mario está muy arraigado a su ciudad, familia y entorno, es un tema innegociable.

Soy la sosa de las fiestas. Mi madre dice que soy vieja desde niña"

C. ¿Qué le sorprende de Mario?

A. Su capacidad de tirar hacia adelante. Eso lo vi cuando tenía 25 años. Es como un padre de familia que quiere dirigir la vida de todos, ya sea de amigos o de la propia familia. Necesita controlar la situación y saber que todo está bien. Eso requiere capacidad y generosidad.

C. Veo que sigue muy enamorada.

A. Sí. No suelo idealizar los comienzos de una relación, sino que valoro enormemente cuando hoy estamos cada uno en nuestro sofá leyendo y sin necesidad de hablar. Eso es la maravilla. No me suelen gustar los primeros momentos, el no saber, la incertidumbre de lo que pasará…

C. Muchos no daban un euro por su futuro juntos y mira ahora.

A. Nunca sabes lo que te depara la vida. Después de 20 años, no siento que haya desgaste entre nosotros sino muchas ilusiones que nos encargamos de alimentar con cualquier excusa.

C. ¿Nota el cosquilleo cuando entra su marido en casa?

A. Claro. Cuando viaja la primera noche, me pongo muy contenta pensando en que tengo la cama entera para mí, pero la segunda noche quiero que vuelva.

C. Son conscientes de la enorme suerte que han tenido de encontrarse.

A. Claro que lo somos. Para Mario un matrimonio estable es algo que forma parte de su cultura. En mi caso es distinto ya que soy hija de padres divorciados en varias ocasiones. En el fondo, me tranquiliza que Mario sí lo sienta, estoy convencida que si un día tenemos un problema él luchará por salvar lo nuestro.

C. ¿Qué no se sabe de usted?

A. Que soy la sosa de las fiestas… Me salva que soy yo porque de otra manera sería la más aburrida. Soy la primera en irse a casa y, es que como dice mi madre, soy vieja desde niña. Pero es mi carácter.

C. ¿Tiene alguna fotografía especial?

A. Me cambió la vida una imagen de Lissa Lyonn, una culturista de los 80. Me encantó ese cuerpo y decidí meterme en un gimnasio. Desde entonces, lucho por conseguirlo.

Más noticias relacionadas...

- No mejora el estado de salud de Mario Vaquerizo

- Mario Vaquerizo reaparece tras sus problemas de salud

- Los deseos de Mario Vaquerizo de ser padre