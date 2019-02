14 feb 2019

Compartir en google plus

María Teresa Campos hizo acto de presencia el pasado martes en la presentación del nuevo libro de Risto Mejide, 'Diccionario de las cosas que nunca supe. Y como es poco habitual que se deje ver en los 'photocall', la prensa aprovechó para preguntarle, lo primero, qué le parece que su nieta Alejandra parezca dispuesta a continuar con la saga televisiva.

"Hay cosas que se nace para ello. La vi en una entrevista y la vi desenvolverse como si no hubiera hecho otra cosa", explicaba. No sabemos si por puro amor de abuela o porque, realmente, la vio desenvolverse bien. No es de extrañar teniendo en cuenta que es lo que ha mamado desde pequeña en casa.

María Teresa, además, confesó que aparecerá en uno de los capítulos de ese 'reality' que la hija de Terelu Campos estrenaba hace unos días. 'Una tarde con mi abuela', se llama. Fue la joven quien se lo propuso y ella, como no podía ser de otra manera, aceptó gustosa el reto que le ponía por delante.

La reina de la televisión, no, ahora soy la reina de mi casa"

Quizás así, mata un poco el gusanillo de llevar tanto tiempo alejada de la televisión. Ella misma hacía alusión a este hecho con unas palabras que son un claro mensaje indirecto a los responsables de Mediaset, con quien está a punto de finalizar contrato, de que está molesta porque ese programa que se le habría prometido no llega jamás.

Una periodista se refirió a ella como "la reina de la televisión" y la veterana presentadora la corrigió de inmediato con unas palabras que sonaron a dardo a Telecinco: "La reina de la televisión, no, ahora soy la reina de mi casa".

Esta claro que a la Campos no le apetece echarse a un lado, pero que se ha visto obligada a resignarse en su casa mientras es su nieta la que parece haber encandilado a los responsables de Mediaset. Quizás con ese capítulo en Mtmad, se den cuenta de que sigue dispuesta a ponerse delante de la cámara.

Más noticias de María Teresa Campos...

- Edmundo Arrocet, el mejor apoyo de María Teresa Campos

- La versión de María Teresa Campos sobre el despido de su asistenta del hogar

- Así es la nueva casa (de casi 400 metros cuadrados) de María Teresa Campos