18 feb 2019

Compartir en google plus

¿Podía añadir María Teresa Campos más preocupaciones a las que ya reinan en su cabeza y en su vida? Pensábamos que no, pero lo cierto es que el portal 'Look' asegura que la presentadora está viendo cómo esa marca de zapatos en la que comenzó con tanta ilusión, no es lo que esperaba.

Según el mencionado medio, la presentadora ha asistido a la decadencia de la marca, viendo cómo la empresa que está detrás de la misma, Teteco S.L., tiene que hacer frente a cuantiosas pérdidas. Es más, el digital poner sobre la mesa esa cifra: 173.606,54 euros. Una cantidad que hace inviable seguir adelante con esos complementos fetiches de la matriarca de las Campos.

El fracaso ha sido tal, que la última colección que sacó al mercado, la de la temporada 2017/2018, ya no se puede adquirir. Ni en los puntos de venta donde era habitual verlos expuestos ni tampoco en la página web que, como las redes sociales de la marca, permanece inactiva desde hace tiempo.

No corren buenos tiempos para ella, que está a punto de ver cómo su contrato con Mediaset expira sin que parezca que el grupo de medios vaya a hacer nada por remediarlo. Es el próximo marzo cuando su exclusividad vence y, quizás por eso, lanzó una nueva indirecta a la cadena hace unos días, al ser denominada por un periodista como 'la reina de la tele': "No soy la reina de la televisión, soy la reina de mi casa".

Una respuesta contundente que denota el enfado que María Teresa tiene con una empresa a la que lleva ligada dos décadas y en la que, desde hace casi dos años, tiene sus apariciones más que limitadas. A sus 77 años, no quiere ni oír hablar de jubilación, pero lo cierto es que va a tener que mover ficha no tardando. Hacia un lado u otro...

Más noticias de María Teresa Campos...

- El fin de la relación de María Teresa Campos y Mediaset, cada vez más cerca

- María Teresa Campos y otros famosos denunciados: ¡cómo está el servicio!

- María Teresa Campos se pronuncia sobre el despido de su empleada del hogar