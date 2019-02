14 feb 2019

Estamos acostumbrados a que los famosos nos cuenten vida y milagros de cada movimiento que hacen a lo largo del día. Lo hacen gracias a esas redes sociales que, en ocasiones, les cuestan más de un disgusto. Pero hoy es un día para disfrutar y celebrar. Concretamente, para celebrar el amor. Y así lo están haciendo, colgando fotos con motivo de San Valentín -consulta el horóscopo del amor- con románticos mensajes.

"Hoy mi casa huele a rosas, a ilusión y a verdad. Sobran las palabras. Para todo hay una primera vez. GRACIAS mi amor", escribe Noelia López dejando ver a su espalda un enorme ramo de rosas rojas que le ha enviado Alberto Marrero, con quien pasa su primer día de los enamorados.

Pétalos de rosas es lo que aparece en un vídeo que ha colgado Heidi Klum. Los pétalos desaparecen y, detrás, se descubre una imagen suya junto Tom Kaulitz. Al lado, un "te quiero" en alemán, dejando claro que no hace falta nada más.

Helen Lindes recurre a una foto de su boda con Rudy Fernández, del momento en el que estaba leyendo sus votos: "No he encontrado mejor forma de decirte lo mucho que te quiero @rudy5fernandez. Ese 4 de julio del 2015 te leí mis votos y me hace inmensamente feliz poder recordarlos y darme cuenta de que todos nuestros sueños y promesas se están cumpliendo. Gracias por estar a mi lado en este camino y por ser el marido y el padre que siempre supe que serías. Feliz San Valentín".

Alaska ha encontrado un hueco entre los actos de promoción de su disco para lanzar su mensaje este 14 de febrero: "Hoy todo al rojo. San Valentín afrontando un día laaaargo de promoción del nuevo disco de @fangoriaoficial".

Por supuesto, no podía faltar la felicitación de una de las parejas que más amor desprende por sus poros a lo largo del año. Risto Mejide, recién levantado, nos regalaba otra de sus fotos con su mujer, Laura Escanes. "Felicidad. A solo una letra de facilidad. Gracias por hacer que la vida parezca tan fácil. Feliz San Valentín, amor mío", escribía al lado.

María Castro aprovecha el día para mostrar lo buen padre que es su marido, José Manuel Villalba: "Porque el AMOR te otorga SUPERPODERES, hoy le dedico esta foto a mis dos SUPERHÉROES. A la del antifaz, por recolocar mi vida , por descubrirme el amor más puro y por enseñarme a valorar, cada día, lo ÚNICO importante. Y al que la besa, por darme el regalo más valioso de todos, ELLA, y por comprometerse a amarme, respetarme y .... hacerme reír, todos los días de mi vida".

A María Adández le bastaba el 'hashtag' de San Valentín y un filtró para gritar a los cuatro vientos lo enamorada que está de Nacho Hernández.

