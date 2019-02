13 feb 2019

El 14 de febrero es esa fecha que esperan los enamorados para dar demostrarse todo lo que se quieren. No es que el resto de días del año el amor sea menos, solo que es la fecha señalada en el calendario para ellos. Sin embargo, todos aquellos que han sufrido un desamor o que aún no han encontrado a su amor ideal, no lo esperan con tanta algarabía... -aquí, tu horóscopo del amor para San Valentín-.

Hay maneras de saber si quien nos gustaría que nos correspondiera, está por la labor de iniciar un camino a nuestro lado. Hemos contactado con Rappel para que nos indique seis rituales infalibles para conocer si estamos empeñados en un amor imposible o si, esa persona que nos quita el sueño, está a punto de caer en nuestras redes.

Toma buena nota y hazte con el material necesario para que la noche de San Valentín no te pille desprevenida.

1. Corazones de cartulina

1.Recortar dos corazones en una cartulina roja. En uno de ellos, escribes tu nombre y en el otro el de la persona que quieres que se enamore de ti. En el centro de uno, untas miel de romero y echas por encima canela en polvo y unas ramitas de jazmín. En el otro, untas miel de caña, azúcar moreno y unos pétalos de rosa blanca. Pones los dos corazones de frente, los pegas y los coses por el borde con hilo rojo. Los entierras en un jardín o en una maceta grande, cerca del camino de la entrada de tu casa. Puede ser en la terraza, en tu jardín o en un jardín aledaño. Hay que hacerlo después de las 12 de la noche y, antes de volver a casa después de enterrarlo, hay que orinar sobre ello. Puedes llevarlo en un recipiente desde casa.

2. Granos de arroz y migas de pan

2.Llenas una maceta de tierra y colocas un montón de granos de arroz. Bajo ese arroz se pone un trozo de papel blanco con la inicial de la persona que te gusta. En otra parte de esa maceta, pones otro papel con tu inicial y sobre él, un montón de miguitas de pan. Lo pones al amanecer, ya siendo San Valentín. Le pides al santo que mande pájaros. Si los pájaros que se acerquen pican el arroz o se lo van llevando, es que vas a tener un amor importante con esa persona. Si pican en el pan, es que esa persona no es para ti. Vas a tener otro pretendiente, con el que serás muy feliz, pero no será esa persona en la que pensabas

3. El método de la clara de huevo

3.La noche de San Valentín, coges un vaso lleno de agua y lo pones sobre una fotografía de la persona que quieres. En un papel blanco pones el nombre de esa persona y lo juntas a la foto. En el vaso de agua, echas la clara de un huevo mientras piensas si esa persona es la que quieres y si es bueno para ti. Lo dejas toda la noche y, al levantarte, si la clara se ha quedado en el fondo, es que estás equivocada y esa persona no te interesa. Si se forma una especie de tronco dentro del vaso, una figura hacia arriba, es que esa persona es para ti y serás muy feliz con ella. Si se queda espachurrado en el fondo, como un huevo frito, es un amor imposible y podrías ser infeliz con esa persona

4. Vela roja, vela blanca

4.Llenas de agua un recipiente de cristal y tienes preparadas dos velas, una blanca y otra roja. En el fondo del recipiente pones un corazón de cartulina. En la vela blanca grabas, con la punta de una tijera o un alfiler, por ejemplo, el nombre de tu enamorado o enamorada. En la roja, haces lo mismo, pero con el tuyo. A las 12 de la noche, prendes las dos velas y vas dejando caer unas gotas rojas y otras blancas de cera, alternando, mientras pides a las gotas que te indiquen si ese amor te corresponde. Cuando la superficie ya esté bastante cubierta la superficie, echamos 14 gotas, como el día de San Valentín, de sangre artifical (de venta en farmacias) o de mercromina roja en el centro del recipiente. Si estas gotas se van reencontrando, tienden a juntarse, es que es fácil que esa persona se enamore de ti, que está en tu camino y podéis tener un rollo importante.

5. La fruta dulce

5.Coges una foto tuya y otra de la persona a la que quieres y las pones de frente. En el medio, como si fueses a hacer un sándwich, pones pétalos de flor blanca (clavel, por ejemplo), un poco de azúcar, un corazón de tela o de papel rojo y recortes de tus uñas. Las coses con hilo rojo. Ese paquetito lo pones en el medio de una fruta dulce, que quepa entero, a la que habrás quitado las pepitas. Esa fruta la lías con cinta roja y la entierras, la noche de San Valentín, en una maceta, como si la sembraras. Pones granos de arroz y esperas a ver si los pájaros vienen a picar los granos de arroz. Muy buen augurio que, por la mañana, estén los pájaros. Significará que esa persona u otra, un amor importante, viene a tu vida

6. Si brota la planta, brota el amor

6.Grabas, en una vela blanca, el nombre de la persona a la que quieres y la mojas con miel. La pones de pie sobre una foto tuya. Alrededor pones unas barritas de canela en rama, unos pétalos de flor roja natural y unas moneditas de un céntimo, como 3-4 de cada cosa. Prendes la vela a las 12 de la noche del día de San Valentín, y se tiene que ir consumiendo, cayendo la cera sobre tu foto. Cuando llegue hasta abajo, la apagas y la entierras en una maceta. En ese maceta plantas perejil o hierbabuena. Lo dejas sembrado y, si en unos días, la planta agarra, es que esa persona se va a volver loca contigo y vas a tener un amor muy apasionado

