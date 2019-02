14 feb 2019

Aurah Ruiz tiene su propio reality y la fama no ha nublado su ser más cotidiano y sincero. En su primer capítulo ha aprovechado para dejar las cosas claras, especialmente con sus exs. Sabe que todo el mundo ha seguido como locos sus historias y no iban a esperar muchos episodios hasta dar con la verdad.

'Gran Hermano' le dio a Aurah la fama que le faltaba. Ni siquiera su unión con Jesé le trajo tanto público. Pero lo que más hizo que acaparase las portadas fue su relación con Suso. ¿En qué acabó todo esto para Aurah? Pues según sus declaraciones "tan mal que no quiere saber nada de él". Aunque de eso no nos cabía duda.

Después de la tormenta con Suso, que antes de salir de la casa olía a ¡boda! –quién lo diría-, se creía que aún había esperanzas con Jesé Rodríguez. Sin embargo, este sigue en la línea de hacerle la vida imposible. Y este San Valentín, Aurah lo ha pasado muy sola, pero queriéndose mucho.

"Primero, estoy sola y sin novio. Mi relación con Suso se quedó en 'Gran Hermano'. De hecho, acabamos muy mal y no quiero saber nada de él. Y segundo, sobre el (supuesto) acercamiento del padre de mi hijo: acabamos muy mal, lo saben por las redes sociales... quise firmar la tregua, pero bueno, otra vez 'boom'. Ojalá todo parara ya, ojalá nos entendiéramos sólo en lo que hace falta aquí, que es mi hijo... pero ahora mismo no es así, qué voy a hacer", contaba, haciéndose a la idea, para todos sus seguidores.

Aurah ha aprovechado también para decir quién es el amor de su vida. Que nadie pone en duda que sea su pequeño y su mayor ilusión. "Desde que salí de 'GH VIP' estoy sola. No me encuentro enamorada... y la verdad es que me va bien sola. El amor de mi vida es mi hijo, y ahora me pego mis caprichitos: me he cortado el pelo, me he puesto mis pestañas, mis uñitas... porque lo que tiene que hacer una mujer es quererse a sí misma". ¡Queriéndote tan bien y tanto, el amor no tardará en llamar a tu puerta!

Más información sobre Aurah Ruiz

