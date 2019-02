15 feb 2019

Si estás pensando en la operación bikini, o nunca la has abandonado, este truco de Elsa Pataky puede que te sirva. Pero más vale que tengas tus objetivos muy claros, porque el sacrificio es lo que ha hecho que hoy envidiemos a la actriz y su vientre plano.

La audiencia de 'El Hormiguero', donde estaba ayer invitada Elsa Pataky, no se había puesto nunca tan tensa como esperando la respuesta a esta pregunta de Pablo Motos: "¿Cuál es tu ejercicio favorito para mantener el vientre plano?". Aunque no tenemos el tiempo que la Pataky le ha dedicado a su vientre plano, seguro que su consejo nos sirve para algo.

"Cuando tenía 20 años tenía muy claro que quería que se me marcara la tableta así que decidí hacer 200 abdominales antes de irme a dormir, ¡y lo conseguí! Empecé con 20, luego 50, y llegué a hacerme 200 todos los días", comentaba para todo el público del programa. ¡Wow!

Estamos perdiendo mucho tiempo, nos diría Elsa. Pero lo cierto es que podemos combinarlo con su nuevo ejercicio favorito. Porque la actriz asegura que con el paso del tiempo, ¡llega la gravedad!: "Cuando una llega a cierta edad la gravedad hace su efecto y todo cae, y hay que mantenerlo arriba. He dejado de hacer abdominales para dedicarme ahora al culo". Este ejercicio ya no le gusta tanto, porque para ello tiene que hacerse cientos de sentadillas, y es el ejercicio que más odia. Sin embargo, no se pone en duda que es un ejercicio sencillo y eficaz para conseguir tener el trasero firme y estilizado.

Junto a Chris Hemsworth, su maravilloso marido versus Thor, y con quien cuida de sus hijos en Australia, ha desarrollado una app para ponerse en forma. Sólo hay que verlos para saber que si te lo propones lo logras. ¿Con cuántos abdominales vas a empezar tú?

