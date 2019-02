4 feb 2019

Ambos tienen un cuerpo de escándalo, tienen unas carreras profesionales de éxito y han formado una familia preciosa, y además ahora van a compartir con sus millones de seguidores sus mejores tips para estar en forma gracias a Centr, la nueva aplicación móvil fitness de Chris Hemsworth.

Centr nace de la idea de acercar la forma de vida, alimentación y rutinas de entrenamiento que han llevado al actor australiano y a la actriz española a ser una de las parejas más admiradas por su físico y su estilo de vida saludable, algo que seguro agradecerán sus admiradores.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth lanzan una aplicación fitness para estar en forma. pinit getty images

En esta app vas a encontrar la ayuda de expertos que han logrado un punto de inflexión en la vida de Elsa y de Chris. Entrenadores, chefs, profesores de yoga y expertos en bienestar van a ponerse a tu servicio a modo de coach particular. Podrás disfrutar de los consejos profesionales de nombres tan populares como Gunnar Peterson, entrenador personal de las Kardashian; Jorge Blanco, personal trainer de Elsa o de Meghan Markle; el chef Dan Churchill, Luke Zocchi; entrenador de Chris; Michael Olajide Jr., campeón de boxeo entrenador de las modelos de Victoria’s Secret o Tahl Rinsky, profesora de yoga de Elsa.

¿Qué vas a encontrar en Centr? Vas a poder tener acceso a vídeos con rutinas de ejercicios fitness, yoga, pilates, boxeo, HIIT, recetas saludables o planes de alimentación específicos haciendo de esta app una herramienta fantástica para el usuario que busca lograr un estilo de vida activo y saludable pero no tiene tiempo de ir a entrenar al gym. Lo mejor es que vas a poder diseñar a medida tus rutinas según tus necesidades.

Ejercicio, comida sana y meditación es el estilo de vida que propone la guapa pareja en su método y aseguran que va a cambiarte la vida igual que lo hizo con ellos. Ya no vas a poder poner excusas, como la falta de tiempo para ir al gimnasio, porque te van a dar todas las herramientas para convertir tu casa en un santuario fitness con recetas saludables y wellness.

Tanto Chris como Elsa se han mostrado muy entusiasmados en sus redes sociales por compartir con sus muchos seguidores la noticia del lanzamiento de esta nueva aplicación, fruto de años de aprendizaje en el terreno de la alimentación sana, el entrenamiento, la salud y el bienestar.

"No podría estar más emocionado por compartir este proyecto en el que he estado trabajando durante varios años. Mi objetivo era construir un programa que elimine las conjeturas y las excusas para entrenar, comer y vivir bien. @CentrFit brinda acceso al mismo equipo de expertos a nivel mundial en salud y bienestar con los que he tenido la suerte de aprender a lo largo de los años y que me han inspirado para vivir una vida más saludable y feliz” apuntaba Chris Hemsworth en sus redes sociales ante el inminente lanzamiento de su nueva app.

Por su parte Elsa también compartía emocionada con sus followers la noticia. ”Tengo mucha suerte de poder entrenar con entrenadores de primera como la profesora de yoga @trinskyyoga y el entrenador de boxeo @82Spaniard ¡Y ahora tú también puedes! Con @centrfit tienes acceso a nuestros expertos favoritos en salud y bienestar. Únete a nosotros para entrenamientos diarios, recetas, meditación y más. ¡Te va a encantar!"

Si efectivamente quieres unirte a las rutinas saludables de Elsa Pataky y Chris Hemsworth puedes hacerlo ya mismo porque desde hoy tienes disponible la app Centr. Ahora lucir un cuerpo como el del dios del trueno o un tipazo de alfombra roja como el de la Pataky está al alcance de todos los mortales. ¿Vas a hacer la prueba?

