17 feb 2019

Kike, el hijo de 11 años de Bertín Osborne y Fabiola Martínez nació de un embarazo prematuro y con una lesión cerebral que le ha perseguido durante sus pocos años de vida. El pequeño ha tenido que hacer frente a un sinfín de problemas de salud y se ha sometido ya a varias operaciones: la última intervención fue el pasado mes de enero.

El cantante y presentador de 'Mi casa es la tuya', se sentaba este sábado en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar, entre otras cosas, sobre lo mucho que le preocupa el delicado estado de salud de su hijo.

Fue Lydia Lozano quien hizo que se emocionara al recordar la rotura del fémur del pequeño: "Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros... Eso no me deja dormir por las noches", confesaba Bertín Osborne.

También aprovechó para reconocer el gran sacrificio que hace su mujer ensalzando el papel de las madres en una familia: "La capacidad de sacrificio que tiene una madre no la tiene un padre, es la verdad. Los niños, cuando quieren ir al zoológico llaman al padre, cuando tienen un problema llaman a la madre".

Unos meses muy complicados para la familia en los que asegura que tanto él como Fabiola, se mantienen muy optimistas. Y ha querido recordar también que la fuerza de su hijo ante esta situación es muy positiva: "Él no llora ni se queja, siempre está besándote y abrazándote".

