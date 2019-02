17 feb 2019

Kate Middleton cumple con esa estética inglesa que tanto caracteriza a las mujeres de la realeza británica. Su estilo impecable y correcto es admirado por todo el mundo. No está dispuesta a que en los duelos de estilo contra su cuñada Meghan Markle o contra Máxima de Holanda le superen.

Pero a veces siente que ser tan perfecta es demasiado aburrido, por eso, el pasado 14 de febrero, Día de San Valentin, decidió ponerse sus mejores mallas y fue fotografíada en chándal mientras paseaba a su hijo Louis en su carrito en los jardines de Kensington, en Londres. Una prenda a la que no nos tiene nada acostumbrados, de ahí que la imagen se haya hecho viral en algunas redes sociales como Instagram o Twitter.

El look informal de la duquesa de Cambridge es muy simple, no sorprende: plumífero, leggings y unas zapatillas New Balance. Lo que más ha impactado a los más fieles seguidores de Kate es no verla con uno de sus elegantes vestidos.

Según la revista 'Hello', la 'royal' se mantuvo muy educada con las personas que la reconocieron. Allí aprovechó para pasar un rato de relajación con su pequeño entre cisnes y frente a un lago, mientras su marido el príncipe Guillermo acudía a una reunión de un grupo de padres Future Men, una organización benéfica en la que se comparten las experiencias de los padres.

