18 feb 2019

El pasado miércoles, Amador Mohedano volvía a ser noticia. Lo era porque contaba su comprometida situación económica, que le habría llevado a poner el juego su patrimonio para hacer frente a una cuantiosa deuda de la que no sabe cómo salir. Sin embargo, el domingo, en 'Viva la vida', quiso matizar algunas cuestiones sobre las que se había hablado desde que salió en aquella portada.

Amador entró por teléfono en el programa que presenta Emma García para dejar claro: "Yo no dije que estoy en la ruina. Lo que dije es que toqué fondo. Estoy viviendo de una forma simple.Y añadía con optimismo: "Estoy esperando que pase esta racha".

"Estoy en mi peor momento económicamente y el único culpable soy yo. Últimamente no genero ingresos porque no tengo trsbajo como me gustaría. En verano abro el patio de espectáculos de Chipiona y me da para aguantar el invierno prácticamente, pero arrastró algunas cosas", explicaba el hermano de Rocío Jurado, que debe al fisco 250.000 euros a los que pretende hacer frente con Los Naranjos, la finca que, precisamente, le regaló su hermana.

Sobre su situación económica no tuvo reparos en hablar, pero no lo hizo sobre su sobrina Rocío Carrasco. Básicamente, porque no tienen relación. "Con mi sobrina hace años que no hablo y no voy a hacerlo ahora. Es lo último que haría. No me acuerdo de cuándo fue la última vez que hablamos, hace 8 o 9", aseguraba.

Tampoco tiene relación, ni buena ni mala, con su exmujer. "No tengo relación con Rosa Benito. Sé de ella por mis hijos, que hablo con ellos todos los dias", evitaba entrar en polémicas y en frases que pudieran sacarse de contexto y ver hoy convertidas en titular.

