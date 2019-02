18 feb 2019

Todos los comienzos de semana son duros para cualquier persona, sino que se lo digan a Anabel Alonso: es bien sabido que la humorista odia los lunes y por eso ha querido compartirlo con todos sus seguidores. ¿Cómo? Con una fotografía con la que se ha reído de todos sus fans.

Bromeando como siempre, ha publicado una fotografía de su paso por 'Tu cara me suena', uno de los programas estrella de Antena 3, en el que participó hace unos meses. Una foto terrorífica con la que ha deseado un feliz lunes a todos sus 'followers'. Muchos de ellos han comparado a Anabel Alonso con la niña de la curva o la protagonista de la película 'The Ring'.

"Das un poquito de miedo", "Con esa cara no se yo...", "Menuda forma de enfrentarse a la semana", eran algunos de los comentarios que se leían bajo la foto. En cuestión de horas, Anabel Alonso ya tiene más de 2.000 'me gusta', algo sorprendente en su perfil debido al bajo número de 'me gusta' que tiene la humorista en su perfil de Instagram.

