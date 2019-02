18 feb 2019

"A mí me parece una inmoralidad y una aberración que personas, tras detectarle que tendrán un hijo enfermo, sigan adelante", comenzaba Arcadi Espada con sus polémicas declaraciones en el 'Chester' de Risto Mejide, a las que añadía: "Usted deberá asumir primero la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones a un hijo al mundo. Dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona que sigue siendo".

Risto le sacó a relucir un artículo en el que era especialmente cruel con los niños que nacen con síndrome de Down. Hay que recordar que la discusión se tensó tanto, que el presentador acabó echado del plató al invitado. La primera y única vez que Mejide se ha visto obligado a echar a uno de sus entrevistados.

Las redes sociales eran un hervidero ante las palabras del periodista. Entre los comentarios más críticos que él se encontraba el de Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco, que no pudo evitar cargar contra él en su cuenta de Instagram. Concretamente, en sus 'stories'.

Me produce terror ver a esta persona"

La joven colgaba una imagen del programa de Risto y sobre ella escribía: "Me parece que este tipo de personas hacen daño al mundo. Estos niños tienen el mismo derecho que este señor a vivir o incluso más. Me produce terror ver a esta persona. Estos niños tienen una luz, una capacidad de superación, una humanidad, una alegría, que a muchos de nosotros, entre los cuales me incluyo, nos dan vida".

