13 feb 2019

A nadie se le escapa que la participación de Kiko Rivera en 'GH Dúo' al lado de su mujer atiende a las necesidades económicas que les acucian -de hecho, el fisco le embargará cada céntimo de lo que saque en este 'reality'-. Es más, fue la propia Irene Rosales la que lo confesó antes de que diera comienzo el concurso, dando el motivo de su participación sin paños calientes.

Pero, ¿cómo ha podido llegar el cantante a esta situación habiendo ganado el dinero que ha ganado? Evidentemente, esa vida de excesos que confesó poco después de dar comienzo el 'reality' debe de tener mucha culpa...

Aunque la pregunta que realmente nos interesa es la de cuánto dinero ha llegado a tener el hijo de Isabel Pantoja en el banco. Ayer dio la cifra y a alguno casi se le salen los ojos de las cuencas. Porque sabíamos que tenía que ser un pastizal, pero ¿tanto?

Fue durante una conversación con Alejandro Albalá cuando lanzaba esa cifra al aire. Casi cinco millones de euros. Cinco millones de los que no queda ni un céntimo y que le han obligado a separarse de su familia hasta que la audiencia así lo decida -o hasta que gane el programa en unas semanas-. Pero sabe que cada día dentro es un paso más para liquidar esas deudas que carga sobre las espaldas.

Llegó a comprarse una moto de agua... en Sevilla" anebel pantoja

"He malgastado mucho Alejandro. He ganado más de 3 millones de euros... Mucho más de 3 millones, casi llegando a 5 millones...", eran sus palabras, a las que su prima Anabel Pantoja daba respaldo desde plató: "Llegó a comprarse una moto de agua... en Sevilla. Yo le decía que no malgastara, pero bueno... Lo importante es el cambio que ha dado y que ahora su vida está más que encaminada".

Aquí entra la tercera pregunta: ¿cuánto debe Kiko? Pues algo menos de 100.000 euros. Era Pepe del Real, en 'El programa de Ana Rosa', quién ponía las cuentas sobre la mesa: 80.000 euros a Hacienda, más 15.000 de costas e intereses. "Debía 200.000 euros y ha pagado 90.0000", explicaba, dejando patentes las buenas intenciones del artista de cumplir con sus obligaciones.

