18 feb 2019

Hay un rumor, recurrente, que de vez en cuando sale de nuevo. Cada vez que se remueve el pasado de Jesulín de Ubrique, acaba saliendo a la palestra el nombre de María Patiño. En esta ocasión, ha sido con la sombra, una vez más, de un posible 'affaire' entre el torero con una presentadora de Telecinco cuando el nombre de la presentadora -también del de Cristina Tárrega-, ha circulado.

Esta última ya se defendió en 'Sálvame' la pasada semana. Patiño, ahora, ha querido pronunciarse desde el programa que presenta los fines de semana, 'Socialité', realizando una advertencia muy dura a Jesulín y su entorno.

"Llevo 20 años sufriendo esta rumorología. A estas alturas de mi vida ya no me molesta, aunque me hizo daño cuando era más joven. Contestaré a quien está detrás de esta historia, quién es auténtico responsable. Cristina Tárrega no es responsable de nada. Yo solo veo un responsable y no es Cristina", comenzaba su programa.

"Espero que sea la última vez que tenga que hablar de esto, pero si dentro de cinco años vuelve a pasar, volveré a dar la cara", añadía, visiblemente molesta, María. "Hace 20 años este rumor me viene persiguiendo. A veces estas cosas, cuando eres joven y eres más vulnerable, hace que te sientas sucia. Reconozco que hace años me afectó, pero hoy en día lo veo todo de otra manera", continuaba con la explicación.

Tú has mentido a tu entorno personal, a tu entorno profesional"

Por si alguien no se había dado por aludido, era más clara. "Solo hay un responsable y es el torero. Tú has mentido a tu entorno personal, a tu entorno profesional. ¿Y por qué mentiste? Pues para desacreditarme, para presentarme como una mujer despechada que por eso hablaba mal de ti. Todo tiene un tufo machista que no comparto", se dirigía directamente a Jesulín.

"Te deseo lo mejor en tu vuelta a los toros, que yo seguiré haciendo mi trabajo", finalizaba Patiño, que no está dispuesta a que se haga una bola de todo esto, como sí ha pasado en otras ocasiones.

