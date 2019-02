18 feb 2019

Cuando algo que deseas mucho te cuesta, lo que deseas es contarlo al mundo. Máxime si has tenido que esperar un timpo prudencial para hacerlo. Eso es, justamente, lo que le ha pasado a Noemí Merino, concursante de 'GH 12+1', que, tras una larga batalla, ha conseguido quedarse embarazada y está esperando su primer hijo.

Ha sido ella misma la que lo ha anunciado, poniendo sobre la mesa que el proceso no ha estado exento de complicaciones. "Hace un mes ya estaba así. No se pierda la entrevista íntegra este viernes en @biosferatv contaré por qué tarde tanto en contarlos y las complicaciones de todo el proceso espero que me entienda y me puedan dar algún consejo", explicaba al lado de dos fotos en las que se puede ver cómo va cogiendo forma su tripa.

En los 'hashtag' da alguna que otra pista sobre ese bebé que viene en camino. Por ejemplo, que uno de ellos sea India hace sospechas que lo que espera es una niña y que ese es el nombre que han elegido para la criatura.

Será el primer hijo para la exgran hermana y su pareja, Carlos, con quien comenzó una relación sentimental hace ya nueve años y al lado de quien, en los próximos meses, va a formar su propia familia.

