19 feb 2019

A pesar de su éxito profesional, y de estar en uno de los mejores momentos de su vida, Amor Romeira sufre una enfermedad grave que no se esperaba detectar. Tiene una pérdida del 57% de audición en cada oído.

A pesar de que su padre y su abuela tienen problemas de audición, Amor no había querido prestar mucha atención a que ella no escuchaba del todo bien. También es cierto, que ignoró esta posible enfermedad porque, según su médico, había desarrollado un sexto sentido que hacía que no perdiese un porcentaje muy alto de palabras. "Siempre he oído mal, pero, como mi padre es sordo y mi abuela también, pues siempre pensé que era como una herencia. Lo que nunca imaginé es que mi problema fuera tan gordo. Tengo un 57% de pérdida auditiva en cada oído", comentaba.

Tal y como ha contado para 'QMD!', la exconcursante de 'GH' acudió a un centro auditivo de Madrid en el que le hicieron las pruebas correspondientes que le confirmaron su enfermedad. "Tengo que llevar audífono y más adelante tendré que ser operada", comentaba en su entrevista. Aunque luego ha aclarado que, en relación con el efecto que cause en ella los audífonos, la operación será necesaria o no.

Ha querido lanzar un mensaje a todo el mundo que como dice su madre: "Podemos con todo, vamos 'pá lante'". Aunque su primera impresión es que podía quedarse sorda, y se imaginaba un audífono enorme que no le dejase hacer vida normal, está realmente sorprendida con la evolución en estos tratamientos. Cuenta su enfermedad para que la gente lo sepa, pero cuando lo lleve, asegura que no se le verá.

La cantante está muy contenta con su vida profesional, aunque no con el amor. Ha contado también que acaba de romper una relación con un torero que le ha hecho sufrir mucho. Pero, dice: "Saco single, hago bolos, hago publicidad para varias firmas en Instagram, presento…". ¡Lo tiene todo!

