20 feb 2019

Adriana Abenia ha contado desde le principio hasta el final, su evolución con su primer y único embarazo. Se ha convertido en madre de Luna, que ha cumplido ya siete meses. Es madre primeriza y en una entrevista para Divinity, ha confesado los problemas que las mujeres tienen tanto en la vida personal como profesional cuando tienen un bebé.

Fue tal el estrés que sufrió en el postparto que pensó en divorciarse de su actual pareja y padre de su bebé, Sergio Abad, con quien lleva saliendo desde los 15 años: "Yo decía me divorcio, porque estaba siendo difícil superar esos primeros días. Sergio se implicaba más al principio", explicaba.

Además, la actriz ha confesado que ha perdido la oportunidad de dos trabajos por estar embarazada: "A mí me han tirado de un par de trabajos por estar embarazada. Esas cosas deberían cambiar porque no estás enferma, estás embarazada. Creo que es bueno que estas cosas se sepan porque una madre y un padre son prácticamente lo mismo y deberían tener la misma baja y las mismas condiciones para que durante el embarazo no haya distinciones", concluía.

Lo que está claro es que Adriana Abenia está muy orgullosa de su bebé y publica casi a diario fotografías de la evolución de la niña.

