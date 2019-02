20 feb 2019

Antonio Tejado no está siendo el concursante ideal de 'GH Dúo'. Todas las polémicas dentro de la casa han girado en torno a él, no sólo por su comportamiento, sino también por el de sus "parejas". Candela Acevedo, su ex, desde plató critica todo lo que hace Antonio y su madre se ha hartado de sus mentiras.

La relación de la madre de Antonio Tejado y Candela Acevedo es ya insostenible. Al principio siempre se marcaron distancias entre ambas, pero la madre de Antonio está harta de escuchar a Candela hablar de su hijo. Especialmente porque es él el que está dentro, no se puede defender y esas cosas le duelen.

Pero no fue su madre la primera en arremeter contra Candela. Mila Ximénez le dijo a la ex de Antonio: "El día que a Antonio se le hinche lo que se le tiene que hinchar y cuente la verdad de vuestra relación la que va a quedar como una mierda eres tú. Tú no vas a ningún plató porque lo que quieres contar de Antonio es demandable".

Según Candela, él fue el que le insistió para participar en el concurso. De hecho, hasta ha argumentado que muchas de las consecuencias de que esté como está ahora es que se siente traicionada por su ex pareja. Pero no sólo por las infidelidades.

María José, la madre Antonio Tejado, saltó y le dijo muy enfadada: "¡No te voy a aguantar ni una mentira más! ¡Fuiste tú la que le convenciste! Mi hijo llamó a su representante para decirle que no iba a entrar en el programa porque quería cortar contigo… Él quería esperar al formato individual y no lo hizo porque tú le convenciste. ¡Estabas encantada de entrar a 'GH'! No me voy a callar mientras sigas mintiendo. ¡Ni una mentira más! ¡Es mi hijo el que está ahí dentro y me duele!".

Aunque después de estallar se disculpó con la audiencia por su comportamiento. "Es muy difícil ver cómo machacan a mi hijo día tras días, porque es muy fuerte, ya no puedo más. Pero siento ponerme así, no lo he podido evitar porque lo de Candela es mentira tras mentira", se disculpaba María José. Y tanto dio la discusión que hasta se cambiaron de sitio. Sin embargo, Candela que dice estar muy a gusto fuera de la casa de Guadalix, estaría encantada con entrar en la repesca. ¿Quién la entiende?

