19 feb 2019

La relación de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado, para bien o para mal, ha dado mucho de qué hablar. Después de la experiencia de la miss con Julio Ruz, nadie le aconsejaba estar con Antonio. Pero se lanzó a la aventura, y a pesar de "casarse" dentro de la casa de Guadalix, ahora dice que él le ha utilizado.

Antonio Tejado está muy dolido con las afirmaciones de María Jesús. Además de dejarle, y decir que como novio es insoportable, le echa en cara que le ha utilizado. El concursante se ha abierto con sus compañeros y les ha contado cómo se siente.

Antonio ha amenazado con su salida de 'GH Dúo' diciendo: "Estoy desbordado por la situación, cojo mi maleta y me voy". No entiende que de la noche a la mañana ella le diga a él que le está utilizando, y está muy dolido con su reacción. "Yo no le he dicho a ella nada, ni le he reprochado nada. Lo que no me puedes decir en la cara es que me has utilizado y que eres una víctima. A mí en el momento en el que esta persona me ha dicho que la he utilizado se ha terminado cualquier tipo de relación", comentaba para sus compañeros.

Sus amigos, Kiko Rivera y Alejandro Albalá ya habían comentado que este declive de la relación se veía venir. Especialmente porque veían a Tejado mucho más cariñoso y atento con María Jesús. "No puedo soportar más esta situación. No todo vale. A mí el concurso me importa una mierda. Qué le he hecho yo malo a esta persona", decía Antonio muy triste después de escuchar qué pensaban sus compañeros que echan la culpa a las nominaciones a la actuación de María Jesús.

Las redes sociales estarán contentas porque hace unos días pedían la expulsión del concursante por un comportamiento machista hacia la miss. Ahora es él el que asegura: "No quiero estar aquí más, te lo juro. Hay cosas que no compensan".

