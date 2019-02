21 feb 2019

No es la primera vez que sucede: un cantante es acusado de plagiar a otros sin darse cuenta. La última en protagonizar algo así fue Ariana Grande, con su tema '7 rings', aunque finalmente, se ha demostrado que la artista no ha necesitado copiarse de nadie.

El último en protagonizar una polémica parecida ha sido Juan Magán. Hace unos días, anunció en su cuenta de Instagram el avance de una canción que sacará próximamente. Sin embargo, sus seguidores se han dado cuenta de que existen algunas melodías en esta canción que se parecen mucho a 'Muérdeme', la canción eurovisiva que defendió María, exconcursante de 'Operación Triunfo 2018' para representar a España en Eurovisión.

Juan Magán no Ha tenido más remedio que defenderse en las redes sociales: "No la lancé en 2018 porque tenía muchos lanzamientos, saqué como 14 o 15 'singles' el año pasado. Nunca me ha hecho falta plagiar y me va muy bien. Cualquier cosa que quieran saber los artistas que han hecho la canción pueden contactar conmigo para lo que sea, que si quieren les enseño la canción que compuse en el mes de mayo y, de verdad, que no era mi intención", explicaba.

El cantante concluía su discurso halagando a María que por el momento, no se ha pronunciado al respecto: "María, no te conocía de nada, pero me pareces brutal, y te deseo muchísimo éxito".

Por cierto, yo en Septiembre 2018 ya daba un adelanto ¿Quizá la cagué yo por mostrarla? pic.twitter.com/NPPBGCuHnd — Juan Magán (@JuanMagan) 20 de febrero de 2019

Más noticias relacionadas

- Ariana Grande acusada de plagio por su última canción

- Aitana Ocaña, acusada de plagio en su libro