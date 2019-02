22 feb 2019

No es de extrañar que el clan Kardashian tenga su propio 'reality', porque la vida que tienen es un auténtico culebrón. Khloé Kardashian ha roto, definitivamente, con Tristan Thompson. Le perdonó las infidelidades de aquel vídeo cuando ella estaba a punto de dar a luz a su hija, pero la última deslealtad no está dispuesta a perdonarla.

Porque el jugador de baloncesto habría tenido un escarceo con la mejor amiga de Kylie Jenner, hermana de Khloé, Jordyn Woods. Algo demasiado doloroso como para pasarlo por alto y hacer borrón y cuenta nueva.

Después de un par de días de informaciones sobre la noticia, Khloé ha decidido romper su silencio. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram, con tres 'stories' en los que se muestra desgarrada de dolor, pero, a la vez, liberada por haberse deshecho de una relación que nunca le convino. "El peor dolor es hacerse daño por una persona a la que le explicaste tu dolor", se puede leer en la primera de las fotos.

Primera de las tres frases que ha lanzado Khloé Kardashian en Instagram. pinit instagram.

En la segunda de sus frases de desahogo, se ve liberación en una Khloé que ya había perdonado muchas: "Alguien tiene que oír esto... esa traIción fue tu bendición".

Segundo de los mensajes indirectos a Tristan Thompson. pinit instagram.

Y, no contenta con ello, lanza una tercera indirecta al padre de su hija, del que se ha hartado: "Si me preguntan por mí, dígales: ella fue la única persona que me amó con honestidad y la rompí". ¿Se dará por aludido?

Tercera de las frases que Khloé le ha dedica a su ex en las redes sociales. pinit instagram.

