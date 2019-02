26 feb 2019

Khloé Kardashian no está pasando por su mejor momento. Hace tan solo unas semanas salía a la luz una supuesta infidelidad del padre de su hija, Tristan Tompson. Pero no ha sido una infidelidad cualquiera pues al parecer, el jugador de baloncesto se besó con Jordyn Woods, su mejor amiga.

Todo una telenovela que ha terminado convirtiéndose en realidad. En un primer momento, Tristan negó todo en las redes sociales pero terminó borrando el 'twet' ya que Jordyn fue la encargada de aceptar lo que realmente ocurrió. Todo pasó en una fiesta organizada por el propio Tristan. Allí, obligaron a todos los asistentes no usar los teléfonos móviles.

La mejor amiga de Khloé Kardashian no ha tenido más remedio que aceptar que la culpa de que besara a Tristan la tuvo el alcohol. Mientras tanto, el clan Jenner-Kardashian ha optado por borrar a ambos de las redes sociales. Por su parte, al empresaria Khloé publica frases con las que deja muy claro que no quiere volver a tener relación alguna con Tristan: "No importa cuánto tarde una serpiente en cambiar de piel. No deja de ser una serpiente".

Más noticias sobre Khloé Kardashian

- Khloé Kardashian rompe su silencio tras la infidelidad de su ex con una amiga de su hermana

- Khloé Kardashian rompe definitivamente con Tristan Thompson

- Khloé Kardashian sale en defensa de la gestación subrogada de Kim