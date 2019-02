22 feb 2019

Un año después de verla entrar y salir de casa de David Bustamante y de haber negado la relación -también lo hizo él-, Ares Teixidó se ponía en la portada de una revista y reconocía que habían tenido algo que, por cierto, se había solapado en el tiempo con los compases iniciales de la relación del cantante con Yana Olina.

Él amenazó con demandarla. Ella, sigue sosteniendo que es real. Es más, ayer reveló en 'El programa de Ana Rosa' qué la llevó a romper el pacto de silencio que habían hecho para no hablar de su romance en los medios de comunicación y el calvario que, durante meses, pasó.

Fue su pérdida de peso, fruto de la presión y la ansiedad, lo que provocó que, en un momento determinado, decidiera hablar. "El pacto de silencio se rompe al año y pico que es cuando yo decidí hablar", comenzaba la periodista catalana en el plató del programa matinal de Telecinco.

"Yo sentía que la prensa era el enemigo, que cualquier persona que se acercaba a mí era para vender algo que era irreal", continuaba, para añadir: "La gente empieza a decir que yo tengo un trastorno alimenticio -la foto que hizo saltar las alarmas-, ahí es cuando yo digo, voy a contarlo".

Me duele cómo me trataron en la prensa"

A pesar de todo, Ares, que hoy está enamorada de un amigo de toda la vida, no considera como una mancha en su vida esa relación efímera: "Error como tal no, pero aprendizaje tampoco, ha sido una putada, yo lo pase muy mal con todo lo que concierne a la relación. A mí me duele cómo me trataron en la prensa, que la culpa era mía, que yo buscaba algo".

"Reconozco que he hecho un flaco favor a las mujeres perpetuando un trato machista por parte de mucha gente. Estaba soltera, soy joven y podía estar con quién quisiera. No fui a buscar nada y como mujer lo hice mal", reflexionaba a modo de conclusión.

