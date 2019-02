23 feb 2019 Carlos pérez gimeno

Licenciado en Gemología, y Comunicación Audiovisual MBA, en el Regent School de Londres, Juan Suárez pertenece a la tercera generación de una saga dedicada al mundo de la alta joyería. La firma Suárez, con más de 75 años, es todo un referente en el sector.

Con tan solo 34 años, ostenta un puesto de gran responsabilidad dentro de la empresa familiar, ya que es el director creativo de Aristocrazy, empresa vinculada a la que lleva su apellido. Es el menor de tres hermanos, el único nacido en Madrid, porque los demás son de Bilbao.

Corazón Juan, ya la tercera generación.

Juan Suárez Así es, el precursor fue mi abuelo, apoyado por mi abuela, porque las mujeres son parte de los proyectos, después mi padre y mi tío, y ahora estamos nosotros, y ya está llegando la cuarta.

C. ¿Pesa de alguna manera el apellido Suárez?

J. S. Yo nunca he sentido un gran peso, la verdad es que mi padre es una persona bastante creyente en disfrutar de la vida, y de las cosas que te emocionan.

C. ¿Se deja aconsejar tanto por su padre como por su tío?

J. S. Sí claro, ellos nos han dado grandes consejos. Mi padre es una persona que hace muy bien sus funciones, que es toda la parte del producto, la creatividad, el buen gusto, la joyería. Pienso que hay pocas personas en el mundo que entiendan como él. Cuando llega al estudio, se sienta en un taburete con un diseñador de 3D y se pone a ver piezas de joyería, y estamos encantados. Es sorprente cómo, al final, una niña que acaba de salir de una escuela de diseño une sus ideas a las de un señor con poco más de 70 años y lo convierten en joyería. Pienso que ese punto es brutal, y eso, a día de hoy, ha hecho despegar a la marca, por esa unión de tradición y transgresión. Sigue siendo una de las cosas más innovadoras que tenemos.

C. ¿Podría definirlo como su maestro?

J. S. En muchas cosas por supuesto. Él nos ha enseñado todo. Desde los 16 años hemos viajado con él y con mi tío a muchos países para buscar piedras preciosas, nos ha enseñado lo que es el color de un zafiro, nos ha enseñado a mirarlo, a comprarlo. Aunque seamos gemólogos, eso es como en los másteres, tú aprendes la teoría, pero donde realmente se aprende es observando a una persona que lleva viendo piedras con una lupa, que te enseña el color o la pureza, lo que es la relación misma con la persona que te la vende, con gente de todo el mundo, es una sensación que marca mucho.

C. ¿Cómo lleva usted, siendo tan joven, el tener un puesto de tanta responsabilidad?

J. S. Bueno, en este momento tengo un puesto de responsabilidad por una serie de circunstancias, y me encanta. Porque me siento muy apoyado, ya no solo por los presidentes, también por mi equipo, y eso conlleva el intentar hacer las cosas bien.

Juan Suárez en su estudio de Aristocrazy. pinit José L. Dueñas

C. ¿Cuál es la característica que hace que Aristocrazy sea diferente?

J. S. Yo siempre digo que las marcas necesitan mucho foco, y el nuestro sigue intacto. Nosotros lo que hemos querido hacer es una marca de joyería que tuviera esa parte de tradición, pero que también tuviera una parte de transgresión muy marcada, con la modernidad, a nivel de diseño, de moda, de tendencias.

C. Desde hace tiempo no están solo en España.

J. S. Aquí tenemos una base muy sólida y ahora estamos con una operación relativamente grande en México y acabamos de lanzarnos al mercado francés, vamos a abrir nuestro quinto punto de venta en abril.

C. Trabajo a parte, ¿en qué invierte su tiempo libre?

J. S. Le dedico mucho tiempo al deporte, tanto entre semana como también el fin de semana. A diario lo hago en horas intempestivas porque madrugo mucho, trabajo alrededor de 12 horas diarias, leo y, como te decía, entreno muy temprano. Los fines de semana hago deporte al aire libre, me gusta mucho la montaña, la playa solo para hacer surf, navegar no me gusta mucho, me parece un poco claustrofóbico pasar tanto tiempo en un barco, aunque lo hago por estar con la familia y disfrutar de ellos, y mis sobrinos, así mi madre también está contenta. Me gusta mucho estar con ellos. A mí me encanta el norte, con mi bici y mi tabla, mientras que ellos prefieren viajar a Mallorca.

C. ¿Se considera un soltero de oro?

J. S. No, porque no estoy soltero, aunque tampoco estoy casado (risas). No, ni mucho menos, no me gusta lo público, tan solo aparezco en actos que tengan que ver con lo profesional. Me gusta estar con mis amigos de toda la vida y compartir mi tiempo con ellos. Hago una vida muy tranquila, suelo ir a la montaña como he dicho antes. Nunca he tenido perfil de soltero de oro y además espero no tenerlo. De hecho, ya no tengo edad para eso.

C. ¿Boda pronto?

J. S. Mi corazón está ocupado ahora mismo, pero boda pronto, no.

