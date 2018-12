21 dic 2018

Dulceida, siempre atenta a las nuevas tendencias, es la última famosa nacional en agujerearse el lóbulo para lucir "piercings", una moda imparable entre las "celebrities" y modelos de todo el mundo, cada vez más proclives a adornarse profusamente las orejas. Pero lo definitivo es que las firmas de joyería han abrazado esta técnica, otrora considerada "radical", que les ofrece un nuevo campo de experimentación y venta. De hecho, Dulceida acudió al taller de tatuajes y "piercings" Customizarte que acoge la tienda de Gran Vía (Madrid) de la firma joyera Aristocrazy. Está claro: los "piercings" se van a popularizar entre las amantes de la moda más aventureras de la misma forma que lo hicieron los tatuajes.

Un momento de la colocación del "piercing" a Dulceida. pinit

El procedimiento que sufrió Dulceida y que fue relatando en su perfil de Instagram es siempre el mismo: se marcan los lugares donde se van a hacer los agujeros, se estabiliza ese punto con una herramienta de plástico y se punza con una aguja estéril, para poner inmediatmente el pendiente elegido. No vamos a engañaros: aunque es un proceso rápido, duele (aunque no para gritar) y sigue molestando durante todo el proceso de cicatrización. El dolor es más intenso cuanto más cartílago haya que agujerear: los del interior de la oreja son los peores.

Momento de dolor: con la aguja ya clavada en el agujero. pinit

Si estás decidida a hacértelos, conviene que te fijes en algunas circunstancias cuando vayas a elegir dónde. El espacio debe estar limpio y todo el material que vaya a usarse tiene que ser de un solo uso y estar esterilizado. Si van a usar una especie de pistola para hacer agujeros, asegúrate de que lo que va a tocar tu lóbulo no ha sido utilizado por nadie. La persona que vaya a realizar el procedimiento debe usar guantes. Y elige pendientes de calidad: de acero quirúrgico, titanio, oro de 14 a 18 kilates o niobio. El níquel, el cobalto y el oro blanco producen enrojecimiento y picor.

El resultado final del "piercing" de Dulceida. pinit

Una vez puestos los pendientes, existe bastante riesgo de infección: vigila que la herida no supura ningún tipo de líquido o que a su alrededor aparezca enrojecimiento o dolor. Si es así, lo mejor es que vayas al médico. Ten en cuenta que mientras cicatrice la herida tendrás molestias. Tranquila: el proceso no es muy largo. Si no tienes ninguna pequeña infección, en dos semanas tendras tu "piercing" perfectamente terminado.

