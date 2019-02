23 feb 2019 Carlos González

Compartir en google plus

Descamisado, con sombrero de cowboy y su perrito Egor en la mano. Así se presentó el actor Mickey Rourke en el desfile del diseñador Philipp Plein durante la Semana de la Moda de Nueva York. Pero lo peor no fue el modelito, sino el anuncio que hizo al New York Post: a los 66 años, y cuando por fin ha conseguido resucitar su carrera en el cine, quiere volver a boxear.

Esperará, eso sí, hasta agosto, y lo hará a pesar de las pérdidas de memoria que ha padecido y a pesar de su cara, en la que no queda ni rastro de la belleza que en los 80 le convirtió en uno de los hombres más deseados del mundo.

Él mismo lo reconoció en 2007, cuando le preguntaron que pasaba por su cabeza cuando se miraba en el espejo y respondió: "Lo que veo es a un extraño".

Un carácter difícil

En otra entrevista contó los efectos que la cirugía estética había tenido en su caso: "Quise arreglar el desastre que el boxeo había provocado en mi cara, pero acudí al tipo equivocado".

Amenazó a su segunda mujer con suicidarse

El boxeo fue también lo que le llevó a abandonar su carrera como actor en el mejor momento. Eso y su endiablado carácter: "Amenacé a productores, enfurecí a los directores, olvidé el nombre de mi agente". El resultado fueron 15 años espantosos: "Nadie sabía lo arruinado que estaba. Un amigo me daba unos cientos de dólares al mes para comprarme algo de comida. Estaba desesperado". Hasta que su papel en la película 'El luchador' le hizo ganar un Globo de Oro y ser nominado al Oscar.

Igual de complicada ha sido su vida personal. Nueve semanas y media le convirtió en una estrella, pero destruyó su primer matrimonio con la actriz Debra Feuer. "Hacer la película no fue muy considerado con las necesidades de mi mujer", explicó.

Un tortuoso romance

A la segunda, la conoció mientras rodaban Orquídea salvaje. Carré Otis tenía 20 años, venía de triunfar como modelo y ese fue su debut en el cine. Se convirtió también en la puerta de entrada al infierno. Lo de menos es si Rourke y ella hicieron o no el amor de verdad en las escenas más apasionas de la cinta, como se rumoreó. Lo peor fue todo lo demás. Como cuando él le pidió que se casaran con un cuchillo en la mano y amenazándola con suicidarse si le rechazaba. O la noche de bodas, que él le puso una pistola en la cabeza porque ella no quería que se fuera de juerga y la dejara sola.

A partir de ahí, se pueden imaginar las broncas, las escenas de celos y el episodio más tremendo, que acabó con una bala en el cuerpo de Otis, a solo cinco centímetros de su corazón. El revolver, según contó ella en sus memorias, se le disparó de forma accidental, pero él reaccionó preocupándose más porque no se enterara la prensa que por su mujer, que mientras tanto sangraba en el suelo.

Desde 2009, se pensaba que Rourke mantenía una relación con la modelo rusa Anastassija Makarenko, incluso el pasado mes de diciembre fueron fotografiados juntos. Ahora, en cambio, ha declarado: "No tengo novia, no he tenido durante cuatro o cinco años". Aunque tal vez se trate de una de sus pérdidas de memoria.

Más vidas no ejemplares...

- Lenny Kravitz: el roquero que no usa ropa interior

- Ashton Kutcher, actor en crisis y astuto magnate

- El príncipe Harry se queda calvo