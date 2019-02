24 feb 2019

Parece que a Courteney Cox le ha pasado lo mismo que a Mickey Rourke y ya no se reconoce en el espejo tras varias operaciones estéticas. La actriz de 'Friends' quiso poner freno al paso del tiempo y parece que la jugada le ha salido mal.

Ha sido en una entrevista en la revista 'People' donde Courteney Cox ha confesado: "No estaba contenta conmigo misma ni con la forma en la que me veía". Fue esa inseguridad la que le llevó a realizarse varias operaciones estéticas, algo que, según ha afirmado, "es bastante común, sobre todo cuando formas parte de Hollywood".

Parece que todo aquello le ha pasado factura y ahora se ha mostrado arrepentida. "Tienes que aceptar que te haces mayor, un hecho que a mí me costó bastante asimilar. Traté de adelantarme al paso del tiempo de una manera que no tenía nada que ver con el mantenimiento. No me di cuenta hasta que un día di un paso atrás y dije: 'Mierda. No me parezco yo".

