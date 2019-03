19 mar 2019

Paz Padilla se ha convertido en una de las presentadoras esenciales de la parrilla de Telecinco. La conocimos como humorista, más adelante como actriz y ahora, se ha ganado un puesto de presentadora en 'Sálvame', donde por supuesto no falta el humor en sus directos.

Se ha convertido además, en una 'influencer' aunque hay que confesar que todavía es un tanto principiante. Suele publicar fotografías y vídeos que también provoquen una sonrisa en sus seguidores pero una de sus últimas publicaciones ha provocado la envidia de muchos de ellos.

"No me ha faltado nada este fin de semana, familia, buenos amigos y unos días maravillosos. Me vuelvo a Madrid feliz", escribía bajo la foto. Una imagen que no deja indiferente a nadie pues en ella, Paz Padilla, nos muestra lo enamorada que está de su marido, Albert Ferrer. Un fin de semana que le ha servido a la presentadora para desconectar y estar más cerca de sus seres queridos.

