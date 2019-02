25 feb 2019

No hace ni 24 horas que Sofía Suescun ha regresado a la casa de 'GH Dúo' y con sus comentarios ya ha acaparado la mayoría de los focos. ¿Qué ha dicho esta vez? La palabra bisexualidad ha sido el motivo por le que miles de seguidores del programa la quieran ya fuera del 'reality'.

"No me gusta la palabra bisexual. Ni una, ni otra... No sé ni lo que soy, me gusta gozarla, ya está. Eso de bisexual, no bisexual... ¿Qué mierda es eso? Me parece una gilipollez", explicaba en directo. Al instante, las redes sociales se pusieron en su contra, criticando a la hija de Maite Galdeano y calificándola de "niñata"o "maleducada".

Aunque también contó con el apoyo de sus seguidores, lo cierto es que Sofía Suescun lo tiene muy complicado para ser la repescada definitiva. Tres de los eliminados se encuentran ahora dentro de la casa, aunque solo uno concursará de nuevo como un concursante más. Sofía Suescun, Fede Rebecchi y Candela Acevedo lucharán por la repesca el próximo martes, 26 de febrero.

