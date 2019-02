6 feb 2019

Ganadora de 'Gran Hermano', donde la descubrimos, y de 'Supervivientes', el reinado de Sofía Suescun en los 'realities' españoles podría estar próximo a su fin. La navarra, nominada, se enfrenta cara a cara con María Jesús Ruiz este jueves por la expulsión de 'GH Dúo' y se la nota nerviosa.

Tanto, que ayer apenas la escuchamos hablar durante las conexiones desde plató. Aunque también es cierto que hay otro motivo que podría haber llevado a Sofía a permancer en silencio cuando Jorge Javier Vázquez o Jordi González dan paso a lo que está pasando, en directo, dentro del 'reality'.

Nos referimos a los abucheos constantes a los que tiene que hacer frente y que le tienen minada la moral. Suescun considera que el público no está juzgando de manera adecuado su concurso y se siente maltratada por una audiencia que, a fin de cuentas es soberana. Esos abucheos son los que le pueden haber hecho llegar a la conclusión de que ella será la expulsada.

No fue una noche fácil para Sofía, a la que se llamó al confesionario para que recibiera una visita. Al entrar, se encontró con alguien que no le hizo ilusión precisamente. En el sofá le esperaba Paz Guerra, la madre de Alejandro Albalá, a la que echó en cara que fuese criticándola por la espalda mientras esta lo negaba.

Sofía no está haciendo su mejor concurso y no parece tener un as bajo la manga para remontar esta situación. No sabemos si será la expulsada o no, pero parece que sus opciones de ganar el concurso se diluyen. Aunque con Suescun, la experta en estos formatos, todo es posible.

