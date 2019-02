25 feb 2019

Makoke fue una de las protagonistas de la noche del sábado, 23 de febrero, en 'Sábado Deluxe'. Acudió al plató para hablar sobre los concursantes del 'reality' de 'GH Dúo', aunque ella terminó siendo la protagonista de la noche durante unos minutos. ¿Por qué?

Su rostro mostraba algo raro y nadie se dio cuenta hasta que el presentador, Jorge Javier Vázquez, se fijó detenidamente en su pómulo y ojo: "¿Te has pasado con la oscuridad del pómulo?", preguntaba a la expareja de Kiko Matamoros.

En ese momento, Makoke se moría de la vergüenza pero lo que para ella era un momento de risa, para la mayoría de los telespectadores se convirtió un momento de tensión. ¿Qué le había pasado realmente a la colaboradora? "Tengo el ojo así porque me dieron un balonazo el otro día. Iba por un campo de fútbol y me dieron con la pelota, me caí al suelo y todo. Es lo que tiene ir a ver a los niños jugar al fútbol", explicaba.

Makoke muestra a la cámara el moratón que tiene en el pómulo y en el ojo. pinit Telecinco.

"Pues menos mal que lo hemos aclarado, porque se te nota mucho", contestaba Jorge Javier. Makoke no tuvo más remedio que acercarse a la cámara y explicar que ese moratón no tenía nada que ver con infiltrarse ni operarse. Esperemos que poco a poco se recupere y que sólo haya sido un susto. ¡Ánimo, Makoke!

