17 feb 2019

Lo de Cristina Pujol y Kiko Matamoros va viento en popa a pesar de las duras palabras que Jonathan, el hijo de esta, dijo sobre ella. En los últimos meses su relación ha sido el principal foco de atención entre los colaboradores de 'Sálvame' y en la vida de su ex, Makoke.

Tras saber que la pareja se casará el próximo mes de junio, posaron juntos ante las cámaras en la que era su primera aparición pública. Un encuentro en el que Cristina aprovechó para lanzar un increible 'zasca' a Makoke sobre todo lo que ha dicho en los últimos meses: "Es una mujer despechada que tiene que asumir que su ex pareja está con otra persona".

Unas palabras que la colaboradora no ha podido soportar y por las que le ha contestado de forma muy contundente en el plató de 'Sábado Deluxe'. "Me parece una falta de respeto inmensa que en su primera aparición pública se dirija así a la persona que ha estado con su chico 20 años", comentaba la modelo. Que también aprovechó para lanzarle un mensaje muy claro: "Si quieres a Kiko, no entres en guerra conmigo".

Ante la situación, Matamoros decidió entrar en directo para contestar a Makoke y así se ha abierto una nueva guerra. La colaboradora cree que él no está enamorado de Cristina y que no se va a casar con ella en junio por unas palabras que, supuestamente, Kiko le dijo por Whatsapp. "¿Tú no me dijiste que la ibas a mandar pa Albacete dentro de un mes? Ese Whatsapp lo voy a enseñar". le advertía "Y dile a tu mujer que me respete, que yo nunca he hablado mal de tu ex mujer", sentenciaba Makoke.

