25 feb 2019

¿Cómo sería el mundo sin mujeres? La pregunta pronto la responderá Televisión Española (TVE), siguiendo los pasos de la británica BBC, ¿Cómo? Dejando a los hombres solos en una convivencia que seguiremos día a día durante una semana. El título original es ‘The week the women went’ (La semana en que se fueron las mujeres), pero TVE apuesta por el de ‘7 días sin ellas’. No es un ‘docu reality’, es también un espacio con claras intenciones feministas al que se suma una reividicación de la vida rural, más solidaria y solitaria que en las grandes ciudades.

Una vida más fácil de conocer en profundidad, con la mirada de las cámaras en los pequeños detalles. Y todo desde la perspectiva de los presentes, los hombres, dejando que la ausente, la de las mujeres, acabe por resultar la verdadera protagonista. Un ‘factual’ de género, así lo definen algunos. Visto también por algunos críticos como un experimento social, su emisión en la cadena Lifetime en 2012 llamó la atención del periódico ‘New York Times’, que definió esta separación por género como “el sueño de las mujeres y la pesadilla de los hombres”. Veremos si en nuestro país se cumple la profecía. Si van de viaje y se encuentran con un pueblo sin mujeres, no se asusten, están grandando un programa.

A Milá nadie le ladra

Milá y su perro, Scott, en la presentación del programa que lleva su nombre. pinit Gtres

Solo su perro Scott se atreve a ladrar a Mercedes Milá. Pocas periodistas en activo tienen el bagaje de esta mujer que ha sabido pasar de las entrevistas más incisivas a telerrealidad, del periodismo puro y duro al entretenimiento salvaje, siempre sin perder la pasión (por lo menos de cara a la galería). Ella sabe que despierta en el público tantas pasiones como desprecio, pero le trae al fresco, algo que además utiliza con descaro para dejar bien claro que está por encima de las críticas. Las asume. O no. Insisto, le traen al fresco. La expresión ‘sin complejos’, tan en boga en política estos días, le viene al pelo: tal vez esa haya sido la razón por la que Pedro Sánchez, ha requerido su presencia para presentar su libro, ‘Manual de resistencia’. Eso o porque el título le vale tanto al Presidente del Gobierno como a la periodista, que llega a #0 con un programa de entrevistas, ‘Scott y Milá’: “Voy a hacer cosas que a mí me importan. Cosas que no he hecho nunca antes. Y por eso sales tú (le dice a su mascota), porque eres importantísimo en mi vida. Yo creo que jamás ha habido un programa de televisión que lleve el nombre de un perro en el título… antes que la presentadora”. Veremos ahora qué cosas le importan. Tenemos curiosidad. Y ella, mucho olfato.

Abril todo el año

Momento en el que Ellen Degeneres habla de Silvia Abril y de 'Juego de juegos'. pinit D.r.

Hace unos años, en una reunión en Mediaset, se preguntaban quién podría presentar en España la versión local del programa de Ellen DeGeneres. A servidor le vino un nombre a la cabeza: Silvia Abril. La catalana comparte con la estrella de Hollywood la vis cómica, dotes para la improvisación y una ligera mala uva aliñada con desparpajo e ironía, ideales para adaptar a nuestra idiosincrasia un formato que, por otra parte, copian muchos programas con un descaro absoluto. Así que ver a Ellen presentando en Estados Unidos a Silvia Abril como el rostro de ‘Juego de juegos’, programa de su factoría que Antena 3 ha traído a los viernes noche, es una suerte de justicia poética. Así como leer los simpáticos tuits con los que una de las presentadoras más queridas del mundo, con permiso de Oprah, saluda a la cómica española, su ‘alter ego’ local. El concurso es una mezcla de juegos locos en las que la presentadora no solo obliga a los concursantes a ganar sino a evitar sus gamberradas: más allá de las reglas del juego, tiene en sus gags parte de su gancho de cara a la audiencia, de ahí que la presentadora sea clave: no hace falta rodearla de espectaculares artilugios o complicadas pruebas, Silvia sola se basta para hacer el ‘show’ que haga falta. Menuda es ella.

