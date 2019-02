4 feb 2019

Compartir en google plus

Este viernes, HBO estrenó un ‘thriller’ español con sabor canario, ‘La Sala’. Una vez emitidos sus 8 capítulos, podrá verse en distintas cadenas de la FORTA (por fin vuelve la producción propia a las cadenas autonómicas). El título hace referencia a la sala de interrogatorios en la que, durante años, ha trabajado un policía capaz de sonsacar a los sospechosos más duros. El agente, Yago Costa (interpretado por Francesc Garrido), se encuentra ahora en prisión tras haber cometido un asesinato cuyo motivo nadie entiende. Allí recibe la visita de una periodista, Sara Sibilio (Natalia Rodríguez), que logra meterse en su cabeza para ir accediendo a recuerdos que le guían hacia la inquietante verdad de ese crimen.

Esas confesiones son piezas de un puzzle para el que es necesario reconstruir los casos más sonados en la carrera del agente: su compañero, Luis Corbalán (Raúl Prieto) y la jueza Lola Solozábal (Goya Toledo) son la clave del misterio por resolver. Aunque son importantes los exteriores, la gran protagonista es la sala de interrogatorios, en la que se desarrollan los tensos diálogos y los enfrentamientos. Creada por Víctor García, Eduardo Villanueva y Manuel Sanabria, la serie juega con la intriga psicológica y una investigación en la que la corrupción juega un papel determinante.

Se venda Super Bowl

El grupo Maroon 5. pinit D.R.

Este domingo, Estados Unidos se paralizó con la Super Bowl, el evento deportivo del año. Curiosamente, en el resto del mundo se ha hecho popular no tanto por el juego como por su intermedio, más conocido como ‘Half Time Show’, el espectáculo del medio tiempo: Madonna. Justin Timberlake, Lady Gaga o el pezón de Janet Jackson han hecho historia. En esta 53 edición de la final de la NFL, que tiene lugar en Atlanta, las estrellas invitadas fueron la banda Maroon 5, liderada por Adam Levine, además de Travis Scott y Big Boi. La publicidad es la verdadera reina de la noche: CBS espera recaudar 100 millones de dólares en 15 minutos.

Ojo al estreno de una minipelícula de terror protagonizada por Sarah Michelle Gellar, homenaje a ‘Sé lo que hicistéis el último verano’, en uno de los ‘spots’ de la temporada para una crema de belleza. La cadena dejará de ingresar 5 millones de dólares al censurar una campaña para el consumo de marihuana medicinal y ha obligado a una marca de comida precocinada a eliminar las referencias eróticas en un anuncio que bromea con el concepto ‘porn food’. Vimos a Maluma bebiendo cerveza, a la actriz Christina Applegate comiendo chocolate, a la tenista Serena Williams usando una aplicación de citas en su teléfono móvil o al cantante Michael Bublé bebiendo agua. Todos tienen algo que vender.

Anónimos famosos

El tuit con el que se buscaba al chico. pinit Twitter

A las 00:49 h. del pasado martes, la cuenta de Twitter de la productora Freemantle, responsable de ‘Got Talent’, publicaba un curioso tuit: “¡Chicos, chicas, lo sabemos! Tenemos la centralita desbordada de llamadas y estamos intentando ponerle solución: El equipo de #VuelveGotTalent ya está en búsqueda del chico que os ha robado el corazón”. El tuit venía acompañado de dos fotos de un joven sentado entre el público del programa de Telecinco. A los 14 minutos, una espectadora revelaba la cuenta de Instagram de un desconocido que había alterado las redes sociales: @ribas_raul, instructor de zumba, ‘personal shopper’ y artista de ‘perfomance’.

No deja de sorprenderme el poder seductor de las pantallas, capaces de hacer de un desconocido una estrella en apenas unos segundos. No ocurre a menudo, no le ocurre a todos: le pasó al acompañante del director Alejandro Amenábar en una ceremonia de los Goya. Y le ha pasado a este joven de Barcelona. Ahora queda por ver cómo sigue la historia: ¿le llevarán al programa para que realice alguna ‘perfomance’? Si es así, ¿ha sido real o una treta publicitaria para ‘cebar’ su presencia? Sea lo que sea, queremos y necesitamos saber más. Ha dejado muchos corazones rotos a través de la pequeña pantalla.

Más noticias relacionadas...

- Cuidado, 'spoiler'

- Triunfitos eurovisivos

- En la cama con Makoke