El pasado domingo, para abrir el ‘Debate de GH Dúo’ (Telecinco), la dirección del programa comunicó a Julio Ruz, a través del presentador, Jordi González, su salida disciplinaria del concurso. Una selección de terribles vídeos permitieron entender a quienes no seguían sus inquietantes y celosas andanzas por la casa la razón de tan contundente reacción. Claro que a quienes las seguían, lo que más les sorprendía es que, después de lo visto, hubiera seguido ahí hasta ese momento: ya el jueves podría haber sido expulsado pero claro, vaciaba de contenido el debate, lo que explica la decisión de mantenerle unos días más.

A Suso, por cosas parecidas, le llevaron a su madre para que le diera alguna colleja. Pero se ve que Julio no tiene madre. Ni madrina o padrino en la casa. No decimos que no mereciera la expulsión sino que Suso también se había ganado todas las papeletas, pero las reglas del juego son volubles y se aplican con más o menos intensidad según los protagonistas. Queda claro. Mientras algunos juegan al mal rollo, otros siguen dando titulares a base de un juego cargado de confesiones: sorprendentemente, Kiko Rivera se lleva la palma. Tras aquellas vacaciones pagadas en Honduras, el niño Pantoja ha sacado la artillería pesada para ganar el premio pero, sobre todo, su primera victoria en algo.

La imagen promocional de 'Un país para escucharlo'. pinit d.r.

Sabíamos que España es un país ‘para comérselo’. Pero lo cierto es que da para muchas más cosas. Por esa razón, el argentino Ariel Rot (hermano de Cecilia Roth y excomponente del grupo Tequila) ha decidido recorrerlo dejándose lleva por la música. El resultado, que pudimos ver ya en La 2 este pasado martes, es ‘Un país para escucharlo’. La víspera, Ariel estuvo en ‘Lo siguiente’ definiendo el programada como ‘road tv’, un concepto derivado de lo que en cine conocemos como ‘road movie’. Porque lo que nos ofrece es un viaje, pero un viaje doble, por tierras españolas y por los sonidos que hacen nuestra música.

Así, en su estreno tuvo como invitado a Kiko Veneno, que con su particular humor nos llevó por el barrio de Santiago, en Jerez de La Frontera, para visitar la casa de Bastiana, la madre de Tomasito, donde organizaron sin más una fiesta flamenca por la que desfilaron Juanito Makandé, Canijo de Jerez y otras voces, incluyendo las de los vecinos, que se apuntaron al bombardeo. Rosario la Trementina, personalidad trianera, y Rocío Márquez los llevaron por Sevilla; Paco Loco, por el Puerto de Santamaría y Raimundo Amador, sin separarse de su guitarra, Gerundina, se perdieron por esas calles de Cádiz en las se respira el Atlántico y los carnavales. Mucho arte.

Nicolás Maduro durante la entrevista. pinit La sexta

A los políticos españoles habría que recordarles los efectos del llamado ‘efecto Streisand’, según el cual, cualquier intento de censura acaba por generar curiosidad por lo que se intenta ocultar. Que Jordi Évole colgara en redes imágenes de su entrevista exclusiva con Nicolás Maduro era lógico: el periodista buscaba la mayor difusión posible de su ‘Salvados’ (recordemos que el programa también puede verse en todo el mundo en Netflix), con un contenido de plena actualidad mundial con la crisis venezolana y el ultimátum de España.

De pronto, algunas voces se alzaron contra Évole, acusándole de ‘blanquear’ al dictador. ¡Antes de la emisión del programa! El resultado, polémica en redes y récord de espectadores para un programa en el que el periodista preguntó sin mostrar simpatía alguna por el entrevistado. Nadie imagina a un periodista de la CNN negándose a tener en plató al hombre cuyas políticas ha llevado a su país a la ruina, dejándole al borde de una guerra civil o de una intervención militar. Esta costumbre de criticar antes de ver refleja el miedo a la libertad de prensa.

