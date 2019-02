26 feb 2019

A pocos meses de las elecciones europeas y municipales que se celebrarán en el mes de mayo en nuestro país, el senador y presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzábal, nos habla con de su participación como candidato de su partido a la Diputación Foral.

La charla transcurre en su casa de Madrid mientras su perro, un galgo italiano que responde al nombre de Curro, se pasea con elegancia y con un toque de timidez, espera a que la cámara haga su labor y plasme su belleza.

Corazón ¿Cómo llegó Curro a su vida?

Iñaki Oyarzábal or adopción. Es un galgo italiano o enano, una raza que siempre me ha entusiasmado y, buscando, encontré a un criador en Oyarzun (Guipúzcoa). Pero al llegar, me sorprendió porque me propuso que adoptara un cachorro de un año en vez de comprarlo. Me dijo que tenía autismo. Me sorprendió y, antes de decidir, me fui a casa a pensarlo. A la semana siguiente fui a recogerlo y lleva conmigo más de dos años. Estoy maravillado.

C. No sabía que los perros pudieran ser autistas. ¿Cómo lo descubrió?

I.O. Al principio no me lo creía. Uno de los síntomas es la dificultad que tienen para socializar, no ladran… Ahora, está más seguro y se relaciona mejor con otros perros y, en general, con las personas. Los perros autistas necesitan atención, sentirse queridos y mucha rutina.

C. ¿Tuvo que acudir a algún especialista?

I.O. Me he guiado por una amiga veterinaria y con el criador. Ellos me dijeron: la diferencia con otros perros es que te dan cariño a ti y, con Curro, se lo vas a tener que dar tú a él.

C. ¿Es el primer perro que tiene?

I.O. No. Tuve un beagle, una raza que necesita mucho ejercicio y, como entonces vivíamos en un apartamento, terminó comiéndose mis muebles, la ropa, su comida, la mía. En cambio, Curro no ha hecho ninguna trastada. Es respetuoso y cuando estoy de tertulia en casa, se retira a su cama y nos deja que charlemos.

C. Esta raza es muy delicada, por el tipo de piel que tienen, ¿requiere algún cuidado especial?

I.O. Yo creo que no hay que exagerar, pero es cierto que, cuando hay heladas, le tengo que poner alguna prenda de abrigo para que no pase frío. Pero lo que realmente le molesta es la lluvia.

"Los galgos españoles se maltratan y abandonan"

C. Usted viene a Madrid con frecuencia por su trabajo. ¿A Curro le gusta la gran ciudad?

I.O. Sí. Le gusta viajar y pasear por el Retiro.

C. Tengo delante un galgo, una raza que tradicionalmente sufre maltrato y abandono. ¿Cómo se puede concienciar a la gente para evitarlo?

I.O. Yo estoy muy concienciado con la protección a los animales, sobre todo con algunas razas como los galgos españoles que los maltratan o les abandonan. Esto se está combatiendo y todos tenemos que ayudar a erradicarlo. Se están adoptando muchos galgos. Aprovecho la oportunidad que me dáis para hacer un llamamiento en favor de los animales.

C. A principios de año se ha celebrado la Convención Nacional del PP, ¿cuál es su valoración?

I.O. Sale un PP más fortalecido y un liderazgo de Pablo Casado claro y rotundo para poder liderar el espacio de centro-derecha. Un PP sensato que apuesta por las mayorías y que pueda conformar y recuperar la confianza de las personas que la han podido perder en nosotros. Se acabaron las mayorías absolutas. El Partido Popular ha demostrado en Andalucía que tiene capacidad para entenderse y poner negro sobre blanco con propuestas concretas. Ha acordado con Ciudadanos un Gobierno de Coalición y ha sido capaz de sentarse con Vox, para llegar a un acuerdo que al final ha sido razonable.

C. ¿El PP está de acuerdo con todas las propuestas de Vox?

I.O. Ellos tienen propuestas que no tenemos por qué compartir. Lo que hemos demostrado en Andalucía es que el PP ha aparcado todas aquellas propuestas que alejan a Vox de la centralidad y el sentido común. Hemos hecho un planteamiento que tiene que ver con la defensa de los valores que compartimos una mayoría.

C. En mayo hay elecciones, ¿habrá integración en la formación de sus listas?

I.O. Yo creo que ya no hay divisiones entre los que apoyaron a Soraya o a Casado. Yo apoyé a Soraya y me siento plenamente identificado con el proyecto de Pablo Casado. La Convención ha servido para que todos nos sintamos identificados con el mismo proyecto, que todos rememos en la misma dirección y compartamos los principios sobre los que se asientan las ideas de Pablo Casado que tiene la capacidad para representar ese liderazgo.

C. ¿Tiene intención de liderar alguna de esas listas?

I.O. (Sonríe) Sí, me presento como candidato a la Diputación Foral de Álava.

