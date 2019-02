12 feb 2019

Alejandro de Miguel es uno de nuestros grandes diseñadores. Con una amplia sonrisa, nos recibe en su casa, situada en el pueblo toledano Miguel Esteban. En el dintel de la puerta está su madre María Jesús, de quien aprendió el oficio, quien amablemente nos acompaña al interior de la casa.

Nos cuenta que Alejandro completó su formación en Madrid y, con tan solo 18 años, abrió su propio taller. Han pasado los años y sus diseños los lucen desde la Reina Sofía a Carmen Lomana, así como Ana Obregón, Teresa Campos, Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo o Macarena Gómez.

Corazón Alejandro, que está entusiasmado con sus perras, no dudó en enviarme las fotos para que las conociera antes de vernos. Ya en casa del modisto, Janna y Brila nos siguen para que las acariciemos, antes de dar comienzo la presentación.

Alejandro de Miguel Empezamos por Janna: es una Bullmastiff nacida en Oporto (Portugal).

C. ¿Por qué en Portugal, acaso no hay en España?

A.M. Es una raza que estaba buscando y la encontramos allí. Sus padres han ganado algunos concursos de belleza, por eso ella es tan guapa, lo lleva en los genes. Vivo en pleno corazón de La Mancha y, aunque a mi casa vienen mis padres y mis sobrinos a verme con bastante frecuencia, Janna me hace mucha compañía. Es muy noble y a la vez protectora y, como puedes ver, muy grande de tamaño, igual que yo.

C. Tiene razón, ¿por qué es tan grande?

A.M. Así son las de su raza. La he tenido que poner a régimen porque está un poco gordita. Cuando la llevamos a Portugal para que conociera a un novio que la habíamos buscado y de esa manera pudiera tener descendencia, nos lo dijo el criador, el mismo que nos la vendió, que estaba gordísima y no sé por qué, ya que come pienso y, de vez en cuando, le damos de nuestra comida y eso no está bien por lo que nos dijo. Tiene cinco años, es muy joven y tiene que hacer ejercicio, el sobrepeso no es bueno para su salud. Ahora, la tenemos a raya.

"Queríamos que Janna tuviera descendencia"

C. Cuénteme lo del encuentro amoroso.

A.M. Queríamos que tuviera descendencia y fuimos a Oporto a ver a su criador para que la presentara a un posible novio. Janna enseguida se dio cuenta de que se tenía que quedar allí una temporada, es una perra muy lista. Al principio estaba triste, pero cuando conoció a su pareja todo cambió, es guapísimo. Ha estado casi cuatro meses allí, ha tenido tres hijos, pero ninguno ha sobrevivido. Fue muy triste y frustrante, para ella y para nosotros.

C. Durante esos meses, ¿la echaban de menos? A.M. Muchísimo, Janna es muy cariñosa y está siempre pegada a mí porque no le gusta estar sola. Durante esos tres meses la llamaba todos los días por teléfono para ver cómo estaba y me enviaban vídeos suyos. C. Hábleme de Brila, ¿cómo es ella? A.M. Tiene siete años y es un cruce de Pastor Alemán. El nombre se lo pusimos porque así se llamaba un pequeño pinar que tenía mi abuelo. Allí pasamos mucho tiempo durante nuestra infancia, es una manera de hacer un pequeño homenaje a aquellos maravillosos años. Aunque Janna y ella son muy diferentes se llevan muy bien. Brila es más nerviosa, no para y Janna es más tranquila: le gusta echarse la siesta, estar relajada, pero por la noche es muy protectora.. C. Me ha contado su madre que también tiene gallinas. A.M. Tenemos gallinas y cinco ocas. Ahora, estamos esperando que pongan los huevos, aunque ahora lo he intentado y no se dejan coger: la próxima vez que vengas te las enseño.

C. Pasemos al terreno profesional: ¿con que nos va a sorprender Alejandro de Miguel la próxima temporada primavera-verano?

A.M. Los trajes de novia y de madrina son espectaculares. Una colección muy colorida. Yo siempre digo que cada mujer está guapa con un determinado color, por eso cuando vienen les aconsejo el que más les favorece a su tono de piel y a su color de pelo. Aquí los trajes se los hacemos a medida.

C. Ha vestido a muchas famosas. La Reina emérita, doña Sofía, eligió uno de sus modelos para su 80 cumpleaños: ¿le hizo ilusión que llevara un diseño suyo en una fecha tan especial para ella?

A.M. No es la primera vez que lleva mis trajes doña Sofía. Ahora bien, que lo llevara en su 80 cumpleaños, fue muy emocionante. Ni qué decir tiene lo mucho que me halagaría que la Reina doña Letizia eligiera uno de mis diseños. Es el escaparate más internacional que puede tener la moda española.

C. ¿Habría qué apostar más por la moda española?

A.M. Yo he sido siempre un diseñador que he ido por mi cuenta. No he tenido inversores ni subvenciones públicas. Yo me lo guiso y yo me lo como. Pero la moda nupcial está muy bien considerada, somos los números uno en el mundo. Yo me crié en un taller pequeño y soy un firme defensor de que los vestidos se hagan en España. Todos los diseñadores dicen ser españoles, pero después su ropa la fabrican en el más allá. Es importante que digamos: soy diseñador español y mis trajes se hacen en España. Los míos, en Castilla-La Mancha.

